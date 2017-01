S-a ales praful de medicina primară!

Medicii de familie au decis: nici nu se gândesc să semneze contractul cadru din Sănătate în condiţiile date, considerând că, astfel, vor avea mari probleme în desfăşurarea activităţii în bune condiţii. Astfel că, de ieri, medicii de familie nu vor mai elibera pacienţilor trimiteri către specialişti, reţete compensate şi nici gratuite. Reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF), Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF) şi Comisiei de Medicina Familiei a Colegiului Medicilor din România (CMR) susţin că modificările contractului-cadru publicate la 31 mai 2011 rezolvă câteva din numeroasele probleme cu care se confruntă sistemul medical, însă „proiectul de Norme înrăutăţeşte o situaţie deja dezastruoasă a medicinei de familie din România şi consfinţeşte lipsa totală de contact cu realitatea a decidenţilor din Sănătate”. „Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a avut la dispoziţie aproape un an întreg în care să avem consultări şi să încercăm să găsim soluţii. Ne-am manifestat mereu întreaga disponibilitate pentru dialog şi am depus legal în numeroase rânduri - ultima dată pe 28 aprilie 2011, cu număr de înregistrare, la CNAS şi Ministerul Sănătăţii, 178 de pagini de propuneri privitoare la întregul pachet legislativ pe care îl contestăm. Nu ne-am dorit această situaţie, am încercat să o evităm anunţând încă din decembrie problemele existente, dar nu am fost ascultaţi”, susţin reprezentanţii medicilor de familie.

ÎNCERCĂRI ÎN ZADAR. Nu în ultimul rând, ei spun că s-au tot făcut încercări pentru a se evita starea de fapt ivită. „Pentru a evita această perioadă fără contract pentru pacienţii noştri, am solicitat de acum cinci zile încă o lună de prelungire a vechiului contract. Am facilitat - de asemenea - întâlniri cu o seamă de personalităţi internaţionale, tocmai pentru a face cunoscută decidenţilor importanţa internaţională a medicinii de familie în orice sistem de sănătate, întâlniri la care am găsit deschidere la Ministerul Sănătăţii”, spun aceştia. Cu toate acestea, nu au fost luate în considerare soluţiile lor, nu au primit niciodată răspuns, nu au existat consultări, nici măcar pentru ultimul proiect de Norme de pe 26 mai, propus de CNAS. „Propunerile noastre au fost depuse încă din luna martie la Comisiile de Sănătate din Camera Deputaţilor, dar au fost luate în considerare doar de Senat şi transformate în amendamente la actele emise de Minister, în ceea ce priveşte cardul de sănătate, centrele de permanenţă şi reconversia profesională”, mai spun reprezentanţii medicilor de familie. Camera Deputaţilor este însă camera decizională.

„DORIM SĂ PRECIZĂM FOARTE CLAR: MEDICII DE FAMILIE LUCREAZĂ ÎN FOLOSUL PACIENŢILOR, NU PENTRU CNAS, IAR ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI ESTE DOAR MODALITATEA PRIN CARE MEDICII DE FAMILIE LE POT OFERI PACIENŢILOR ASIGURAŢI DREPTURILE CUVENITE”

De asemenea, reamintim CNAS că administrează banii plătiţi de populaţie pentru sănătate. Problema este că dacă acest contract nu poate fi încheiat, asiguraţii vor fi îndreptăţiţi să meargă cu chitanţele pentru serviciile medicale şi medicamentele cumpărate la preţ integral către CNAS pentru decontare. „Suntem convinşi că este momentul unei schimbări în sistemul sanitar românesc şi mai ales în privinţa importanţei acordate asistenţei medicale primare, baza tuturor sistemelor de sănătate. De ani buni ni se spune că suntem o prioritate, dar numai ca să fim încărcaţi cu obligaţii birocratice suplimentare”, completează aceştia.

PRIVATIZARE FORŢATĂ. FNPMF, în urma Adunării Generale din 28 mai 2011, SNMF, în urma şedinţei de Senat din 14 mai 2011, şi Comisia de Medicina Familiei a Colegiului Medicilor din România, în urma Consiliului Naţional din 20 mai 2011, au decis ca medicii de familie să lucreze exclusiv în regim privat, în afara contractelor cu casele de asigurări. Pentru început, în prima perioadă de protest, pacienţii vor fi primiţi şi consultaţi gratuit de către medici, iar dacă doresc accesul în sistemul de sănătate aşa cum îl vede CNAS, vor fi îndrumaţi către sediile caselor judeţene şi al CNAS, pentru că acolo sunt banii pe care îi plătesc pentru asigurări de sănătate.

CONSILIU EXTRAORDINAR. Colegiul Medicilor din România (CMR) a luat act cu îngrijorare de faptul că nu mai există acte legale de continuare a activităţii furnizorilor de servicii medicale în relaţiile cu casele de asigurări de sănătate. Ţinând cont de aceste lucruri, Biroul Executiv al Colegiului Medicilor din România a decis convocarea Consiliului Naţional extraordinar pe 6 iunie 2011, pentru a analiza situaţia. „În acest moment, în absenţa unui act normativ, în pofida eforturilor medicilor care vor acorda asistenţă medicală fără plată indiferent de locul de muncă, pacienţii sunt cei dezavantajaţi, întrucât nu vor putea benficia de statutul de asigurat. Atragem atenţia că, în controalele Curţii de Conturi, în absenţa unui document legal, dacă se elibereză facilităţile prevăzute pentru un asigurat, acestea pot fi imputabile unităţii sanitare sau medicului. Este de datoria autorităţilor să ia măsuri cât mai rapide de intrare în legalitate”, a declarat preşedintele CMR, prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae.

ŞI MEDICII CONSTĂNŢENI AU SPUS NU CONTRACTULUI.• Şi medicii constănţeni au spus NU contractului cadru din Sănătate, potrivit declaraţiilor vicepreşedintelui Asociaţiei Medicilor de Familie „Tomis”, Zitta Popa. „Probabil că au mai fost colegi care au eliberat bilete de trimitere şi reţete, însă vă asigur că cei mai mulţi nu au semnat. Până când nu avem norme, nu putem da reţete. Nu este plăcut ce se întâmplă pentru că totul este în detrimentul pacientului, pentru care noi lucrăm. Trăim cu speranţa că lucrurile se vor rezolva şi că totul va fi în beneficiul bolnavului, dar şi al nostru. CNAS trebuie să înţeleagă că trebuie să răspundă la nevoile bolnavilor”, a mai declarat vicepreşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie de la Constanţa.

ATITUDINE AGRESIVĂ? Preşedintele CNAS, Lucian Duţă, şi-a exprimat nedumerirea faţă de „atitudinea agresivă” pe care medicii de familie o au faţă de pacienţi, susţinând că în contractul cadru este prevăzută o creştere cu 10% a finanţării pe medicina de familie, iar problemele ridicate de doctori au fost rezolvate. „Nu înţeleg atitudinea agresivă pe care o au medicii de familie faţă de pacienţi. Prin normele la contractul cadru, finanţarea medicinei de familie creşte cu 10%, iar toate problemele semnalate de ei au fost rezolvate”, a declarat preşedintele CNAS. Acesta a menţionat că a semnat contractul cadru pe care l-a trimis la MS, în noaptea de marţi spre miercuri, şi care urmează să fie publicat în Monitorul Oficial. Ministrul Sănătăţii, Attila Cseke, a susţinut şi el că solicitările medicilor de familie au fost rezolvate, astfel că aceştia nu ar mai avea niciun motiv să nu semneze contractul cadrui privind acordarea asistenţei medicale pe 2011 - 2012. Refuzul medicilor de a semna contractul cadru demonstrează, însă, că lucrurile nu stau deloc aşa.