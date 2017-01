S-a amînat numirea lui Gache în funcţia de antrenor principal la FC Farul

Sîmbătă dimineaţă a avut loc şedinţa Consiliului Director la FC Farul. După un sezon tern, în care nu a fost obţinută nici o victorie în faţa propriilor suporteri în întreg returul, în ciuda faptului că obiectivul era calificarea într-o cupă europeană, clubul constănţean îşi propune în ediţia 2007-2008 obiective mult mai realiste: întinerirea lotului şi crearea unei echipe competitive. În acest sens, bugetul alocat va fi de 5 milioane de dolari. Înlocuitorul lui Basarab Panduru pare să fie constănţeanul Constantin Gache, care şi-a garantat primul loc în Seria I a Ligii a II-a, cu Delta Tulcea. Cum Delta nu are drept de promovare în Liga I, deoarece nu şi-a depus în timp util dosarul pentru obţinerea licenţei, Gache va prelua pe Farul şi nu va veni la Constanţa cu mîna goală, ci cu alţi trei jucători: Cîju, Ciobanu şi Nanu. Lotul actual va suferi modificări importante. Chiar dacă n-a făcut niciun nume public, conducerea executivă a alcătuit o “listă neagră”, care îi cuprinde pe Barbu, Disney, Tibi Moldovan şi Apostol. Ultimul a intrat în conflict deschis cu conducerea executivă şi nu mai este dorit la Constanţa, în ciuda faptului că a fost, alături de Guriţă şi Şchiopu, cel mai bun jucător al echipei în sezonul trecut. La reunirea echipei din 11 iunie, vor reveni la echipă jucătorii împrumutaţi: Uşurelu (de le Severnav Tr. Severin), V. Gheorghe (FC Braşov) şi Apostu (UTA). Ultimul, aflat deja în vacanţă la mare, a fost ofertat de arădeni pentru un transfer definitiv, însă conducătorii constănţeni l-au anunţat pe jucător să se prezinte la reunirea Farului. De asemenea, clubul constănţean l-a achiziţionat definitiv pe brazilianul William Gerlem, de la clubul portughez Estoril. În plus, de la Estoril va mai sosi la Farul jucătorul Zezinando Gomes Correia, din Guineea Bisau. Africanul are 20 de ani, evoluează mijlocaş stînga, deţine cetăţenia portugheză, are 1,72 m şi 67 kg.