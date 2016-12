S-a aprobat majorarea deductibilităţii pentru asigurările de sănătate

Comisia de Buget-Finanţe din Camera Deputaţilor a aprobat, în Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală, majorarea deductibilităţii pentru asigurările de sănătate de la 250 euro pe an, aplicată la angajator, pentru o persoană la 400 de euro pe an, adăugându-se aceeaşi sumă şi pentru angajat. ”De cel puţin trei săptămâni discutăm în comisie Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală. Am finalizat marţi aproape toate amendamentele şi am crescut suma de la cei 1.300 de euro care erau deductibili pentru asigurări de sănătate şi pensii facultative şi am aprobat 1.600 de euro. Astfel, vor fi deductibili 400 de euro pe an pentru asigurările de sănătate, atât pentru angajator, cât şi pentru angajat, şi 400 de euro pentru pensiile private, la fel pentru angajat şi angajator”, a declarat, vineri, Aurelia Cristea, deputat membru al Comisiei de Buget-Finanţe la Conferinţa Asigurătorilor din România UNSAR. Ea a precizat că în această etapă nu au fost incluse încă asigurările de viaţă, întrucât nu sunt bine definite categoriile care pot intra sub incidenţa deductibilităţii. Asigurările de sănătate au consemnat în primul trimestru prime brute subscrise de 22,08 milioane lei, în creştere cu 24,39% faţă de primul trimestru din 2004 şi cu 45,51% comparativ cu ultimul trimestru al anului trecut. Totodată, indemnizaţiile brute plătite în primul trimestru au fost de 12,4 milioane lei, în creştere cu 52,71%.