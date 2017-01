S-a aruncat de la etajul nouă al unui hotel

Un bărbat a murit, duminică după-amiază, după ce a căzut de la ultimul etaj al hotelului Aurora, din staţiunea Mamaia. Incidentul a avut loc în jurul orei 14.00 şi s-a petrecut, practic, sub ochii unui trecător, care a auzit o bufnitură şi apoi a văzut trupul unui bărbat prăbuşit pe asfalt. El a anunţat-o pe recepţionera hotelului, care a sunat la 112. „Mă aflam în camera de hotel. M-au trezit cei de la SMURD cu sirenele. Am coborât să văd ce se întâmplă şi am observat că bărbatul a căzut la câţiva centimetri de maşina mea. Noroc că nu a căzut pe ea, că mi-o făcea pulbere. Nu ştiu cine este şi nu pot spune dacă l-am văzut în hotel sau nu”, a declarat Maria Ciobanu, o turistă din Bucureşti, cazată în hotelul Aurora. În scurt timp, la locul accidentului a ajuns o ambulanţă, dar şi poliţiştii din Mamaia. Cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a o readuce la viaţă pe victimă. Din primele cercetări s-a stabilit că bărbatul, a cărui vârstă a fost aproximată la 40 de ani, s-ar fi aruncat de la etajul nouă al hotelului. Identitatea sa nu a putut fi aflată întrucât asupra bărbatulului nu s-au găsit acte. Reprezentanţii hotelului Aurora au declarat că bărbatul nu este angajat al unităţii hoteliere. Cercetările continuă în acest caz pentru a se afla dacă persoana decedată este un turist sau localnic, dar şi pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Trupul neînsufleţit al bărbatului a fost transportat la morga Cimitirului Central pentru efectuarea necropsiei. Cazul a fost preluat de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.