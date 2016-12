O zi liniştită de duminică s-a transformat într-un coşmar pentru o familie din Constanţa. Un bărbat de 48 de ani a decis să îşi pună capăt zilelor şi s-a aruncat de la etajul opt al blocului K3 în care locuia, situat pe strada Traian, din Constanţa. Descoperirea macabră a fost făcută chiar de soţia acestuia. Femeia era în bucătărie, unde prepara o cafea, şi, când a fost gata, şi-a strigat soţul. Pentru că nu răspundea, femeia l-a căutat prin casă, însă nu a dat de el. Văzând că totuşi nu apare, s-a uitat pe fereastră, crezând că, poate, soţul a plecat la un magazin din apropiere, şi atunci l-a văzut pe bărbat zăcând pe pământ. Femeia a sunat la 112 şi a alertat autorităţile. Un echipaj de Poliţie şi o ambulanţă au ajuns în scurt timp la locul indicat. Cadrele medicale au încercat să îl resusciteze, însă eforturile lor au fost zadarnice. „Am fost solicitaţi pentru o persoană căzută de la înălţime. Am găsit un pacient fără semne vitale. Estimăm că decesul a survenit cu mai mult de o oră înainte de sosirea echipajului de ambulanţă”, a declarat dr. Marian Beciu, din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa.

PROBLEME FINANCIARE Criminaliştii au împrejmuit zona şi au demarat o anchetă în acest caz. Bărbatul a fost identificat în persoana lui Cristian Nicolaescu. Locatarii blocului au rămas încremeniţi când au aflat că vecinul lor s-a sinucis, însă spun că, în ultima perioadă, l-au văzut îngrijorat. „Era un vecin foarte bun, sociabil, cu simţul umorului, care ajuta pe toată lumea. În ultima perioadă, am observat că slăbise foarte mult, iar când l-am întrebat ce s-a întâmplat, a spus că aşa şi-a dorit. Se vedea că este supărat şi îngândurat şi, când am stat de vorbă cu el, se plângea de faptul că avea probleme la serviciu, că nu le mai dăduse salariul. Zicea că nu mai are bani şi că şi-a căutat să muncească în altă parte, dar nu a găsit niciun alt loc de muncă. Probabil, îl apăsau problemele financiare”, a declarat un vecin, Ştefan Baranga. Trupul neînsufleţit a fost transportat la morga Cimitirului Central, pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzei decesului.