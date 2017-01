S-a aruncat de pe un stîlp înalt de nouă metri

Un bărbat de 56 ani, din localitatea Almalău a fost internat, luni, în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa cu ambele picioare fracturate şi cu leziuni la coloana vertebrală, după ce s-a aruncat în gol de pe un stîlp şi a zăcut mai bine de 24 de ore într-o baltă de sînge. Potrivit poliţiştilor din Ostrov, duminică dimineaţă, Ionel Nechifor a plecat de la locuinţa concubinei sale, Florica Nedelcu, de 59 ani, din Almalău, cu intenţia de a se sinucide. Bărbatul a ieşit din localitate şi, după ce a mers trei km s-a urcat pe un stîlp de iluminat aruncîndu-se de la înălţimea de nouă metri. În urma impactului cu solul, bărbatul a suferit o fractură deschisă la piciorul stîng, o altă fractură la piciorul drept şi o leziune la coloană. Din cauză că locul ales pentru a se sinucide nu prea era circulat victima a zăcut într-o baltă de sînge pînă a doua zi, cînd a fost văzut de o patrulă a Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa. Oamenii legii au cerut intervenţia unei autosanitare care l-a transportat pe sinucigaş la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a fost internat la Clinica de Ortopedie. „În anul 2002 m-am despărţit de nevasta cu care locuiam în Năvodari şi m-am mutat în comuna Ostrov. De atunci trăiesc în concubinaj cu Florica Nedelcu. Duminică dimineaţă, în urma unor neînţelegeri de natură financiară cu fratele concubinei mele, am fost dat afară din casă. Eu am investit mulţi bani în gospodăria concubinei, iar din momentul în care m-au scos afară pe poartă am simţit că se prăbuşeşte cerul pe mine. Deodată, la cei 56 de ani ai mei, nu mai aveam nimic şi pe nimeni, moment în care am hotărît să-mi i-au zilele. M-am aruncat de pe stîlp însă n-am reuşit decît să-mi înrăutăţesc situaţia rupîndu-mi picioarele”, a declarat Ionel Nechifor. Potrivit cadrelor medicale, victima va avea nevoie de cel puţin 90 de zile de îngrijiri medicale pentru a se însănătoşi.