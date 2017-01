S-a aruncat în fântână

Un bărbat de 61 de ani, din localitatea constănţeană Siminoc, a încercat ieri după-amiază să îşi pună capăt zilelor. După ce a băut peste măsură, lui Gheorghe Gheorghe i-a încolţit în minte gândul sinucigaş şi s-a aruncat în fântâna din spatele casei. O vecină spune că bărbatul i-ar fi zis în cursul zilei de luni că se vor întâlni la cimitir. Conform soţiei bărbatului, nu este prima dată când Gheorghe încearcă să se sinucidă. “În ultima săptămână a băut întruna. Azi, a venit la un moment dat la mine şi mi-a spus că vrea o pereche de pantaloni şi o bluză ca să plece. I-am adus hainele, dar el plecase. O fată care stă cu noi în casă a zis că poate e la toaletă. L-am aşteptat, însă nu mai venea. Am început să îl căutăm şi o vecină ne-a anunţat că a auzit zgomote din fântână. Când ne-am uitat, el era acolo, în apă”, a declarat concubina sinucigaşului, Ana Ghergulescu. Mai mulţi vecini i-au sărit în ajutor, iar bărbatul a fost scos din fântâna adâncă de aprox. zece metri. La adresa respectivă au ajuns un echipaj al ambulanţei şi un echipaj de poliţie. Medicii au stabilit că nu este necesar transportul bărbatului la spital. Gheorghe a declarat că, din cauza unor probleme personale, a vrut să îşi ia viaţa: “M-am supărat şi m-am aruncat în fântână. M-am aşezat pe marginea fântânii, m-am lăsat uşor şi am tras şi capacul. După ce mi-am dat seama ce am făcut, am început să ţip după ajutor. Nu voi mai repeta acest gest”.