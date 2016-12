S-a aruncat în mare să scape de poliţie

Un tânăr de 27 de ani, din Iaşi, a avut un weekend de neuitat. În loc să se distreze, el a dat declaraţii la poliţie. Potrivit anchetatorilor, sâmbătă dimineaţă, în jurul orie 05.00, ieşeanul a plecat de la o petrecere organizată în staţiunea Mamaia. În momentul în care a ajuns pe o alee din zona hotelului Vega, acesta a fost acostat de un individ, care l-a ameninţat şi i-a cerut banii şi bunurile pe care le are. Pentru că tânărul a refuzat, agresorul a început să îl lovească cu pumnii şi picioarele. Victima s-a prăbuşit pe alee, iar atacatorul i-a furat portofelul cu 600 de lei, telefonul mobil marca Iphone 4 şi un ceas de firmă, şi s-a făcut nevăzut. Strigătele de ajutor ale ieşeanului au fost auzitede paznicii hotelului Vega, care au sunat la poliţie. De ajutor le-au fost oamenilor legii imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, pe care l-au văzut pe agresor. În scurt timp, acesta a fost găsit în toaleta unui hotel, unde încerca să ascundă bunurile furate. El a fost identificat ca fiind Alin Butnariu, de 18 ani, din Constanţa. Într-un moment de neatenţie, tânărul a reuşit să scape, a fugit pe plajă şi s-a aruncat în mare. Câteva minute mai târziu, când şi-a dat seama că nu are nicio şansă, a ieşit din apă. Prejudiciul, în valoare de 1.000 de euro, a fost predat păgubitului. Pe numele lui Alin Butnariu a fost întocmit dosar penal pentru tâlhărie. Ieri, el a fost prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă. Potrivit anchetatorilor, el are antecedente penale.