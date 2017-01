S-a dat startul în Formula 1 nautică

A început numărătoarea inversă către evenimentul mondial ce va clocoti apele Lacului Siutghiol la finalul verii... etapa Campionatului Mondial de Class-1, competiţie organizată în premieră în Europa central-răsăriteană. ”Marele Circ... nautic” a deschis spectacolul de adrenalină şi cai putere pe însoritul litoral grecesc, la Palaio Faliro, cu o etapă plină de evenimente. Doar şase ambarcaţiuni au terminat întrecerea din cele 11 înscrise la start, principalii actanţi fiind piloţii asiatici. Victoria (ce coincidenţă) a revenit ambarcaţiunii Victory 77, pilotată de... un debutant, Arif Saif Al Zaffeen (Emiratele Arabe Unite), avîndu-l ca skip pe francezul Jean-Marc Sanchez. ”Sînt foarte, foarte fericit şi îmi era greu să cred că mi se putea întîmpla. Am cîştigat chiar la debut şi sper ca succesul să continue”, a declarat Al Zaffeen, unul dintre oamenii de urmărit şi la Constanţa. Şi pentru a crea o imagine completă despre ceea ce va fi la Constanţa... spunem doar că viteza medie a ambarcaţiunii... de aur a fost de... 191 km/ h! Pentru ca ziua să fie perfectă, locul secund a revenit ambarcaţiunii-surori Victory 7, formată din Nadir bin Hendi şi Mohammed Al Suwaidi (EAU)... iar prietenii noştri (îi putem deja numi astfel), Şeicul Hassan Al-Thani şi Matteo Nicolini (italianul venind la Constanţa în urmă cu două luni, la anunţarea evenimentului de excepţie ce va încheia sezonului estival), pe Qatar 96, au completat podiumul. ”E bine pentru început... am alergat după multă vreme cu motoare V12 şi este clar că mai avem mult de muncă”, a concluzionat Şeicul, principal promotor al spectaculoasei discipline Class-1. De remarcat faptul că Spirit of Norway 10 (Bjorn Runne Gjelsten-Steve Curtis), campioana mondială în exerciţiu, a avut mari probleme de parcurs, terminînd pe locul al cincilea, cu patru tururi în urma învingătoarei. Asta a fost povestea de început... care va străbate în continuare fiordurile norvegiene (Arendal şi Oslo), pentru a se muta apoi în laguna de la ţărmul Mării Negre. Pentru cel mai interesant spectacol sportiv văzut vreodată în România!