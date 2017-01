S-a dat startul înscrierilor pentru învăţămîntul superior

În perioada 12 - 22 iulie 2006 au loc înscrierile candidaţilor la instituţiile de învăţămînt superior. La Constanţa, la universităţile de stat, respectiv "Ovidius" şi Universitatea Maritimă Constanţa (UMC), încă din prima zi numărul absolvenţilor de liceu care s-au grăbit să se înscrie a fost foarte mare. La Universitatea "Ovidius", în cadrul celor 15 facultăţi, sînt disponibile 1.365 de locuri fără taxă şi 3.238 cu taxă. Pentru învăţămîntul cu frecvenţă redusă au fost rezervate 975 de locuri, iar pentru cel la distanţă 650. Tot în conformitate cu planul de învăţămînt pentru anul universitar 2006/2007, universitatea are 175 de locuri pentru studenţii care vor să se înscrie la masterat şi 12 locuri pentru doctoranzi. Taxele variază între 1.600 şi 3.500 lei pe an, în funcţie de facultate şi specializare. Cele mai mari taxe le plătesc studenţii de la Facultatea de Medicină.

Tot ieri a fost luat cu asalt şi sediul UMC care are în acest an, 120 de locuri subvenţionate de la bugetul de stat pentru ciclul de studii universitare de licenţă, iar pentru studii universitare de master 50. Şi în acest an există patru locuri pentru studenţii care intenţionează să obţină doctoratul în una dintre specialităţile universităţii. Mai sînt disponibile patru locuri pentru admiterea la studii universitare de licenţă pentru tinerii din Republica Moldova. Numărul de locuri subvenţionate de la bugetul de stat pentru ciclul de studii universitare de licenţă va fi repartizat pe facultăţi şi specializări prin hotărîre de Senat. În ceea ce priveşte cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2006/2007, aprobată în şedinţa de Senat din 18 mai 2006, aceasta se prezintă astfel: pentru specializarea Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial - 120 de locuri, din care 40 fără taxă şi 80 cu taxă, la specializarea Inginerie Economică în Domeniul Transporturilor - 50 de locuri, toate cu taxă, la Electromecanică Navală - 80 locuri, din care 35 fără taxă şi 45 cu taxă, la Sisteme Electrice - 60 de locuri, 25 fără taxă şi 35 cu taxă, Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie - 50 de locuri, 10 fără taxă şi 40 cu taxă, şi Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii - 50 de locuri din care 10 fără taxă şi 40 cu taxă. Taxele variază în funcţie de specializare între 2.000 şi 2.300 lei însă, ca noutate, în acest an nu se mai susţin probe sportive şi medicale. Ponderea mediei de la bacalaureat în media examenului de admitere este de 30%.