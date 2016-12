S-a decis! Care va fi soarta bolnavilor de cancer din Constanța?

În ediția din 31 martie a cotidianului nostru anunțam, într-un amplu articol, cum singurul aparat de radioterapie din Dobrogea, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța, care tratează bolnavii de cancer, va intra în linie moartă. Mai exact, autorizația de funcționare a expirat, așa că bolnavii de cancer nu vor mai putea să beneficieze de respectiva terapie. Managerul SCJU Constanța, dr. Dănuț Căpățînă, a anunțat că începând de luni, 4 aprilie, activitatea Serviciului de radioterapie se suspendă. ”Personalul va fi redirecționat în alte secții, inclusiv medicii (2 - n.r.) care au specializare pe oncologie”, a spus managerul. Cât privește soarta pacienților, el a precizat că, în prezent, sunt 10 pacienți care necesită tratament cu radioterapie și, pentru ei, s-a luat deja legătura cu centre private și de stat din București. ”Așteptăm un răspuns dacă vor putea fi incluși în ceea ce fac ei acolo”, a adăugat dr. Căpățînă. Managerul a subliniat că se știe deja că în toată România necesarul de radioterapie este mult sub ceea ce ar trebui să fie. ”Numărul de acceleratoare la mia de locuitori ne pune într-un clasament nedorit, cam pe ultimul loc în Europa. Să sperăm că vor putea să intre și pacienții noștri pe listele lor de așteptare, în condițiile în care ei au deja liste de așteptare pe termene lungi”, a declarat oficialul. Finanțarea nu costituie o problemă, a dat asigurări managerul. Au fost purtate discuții cu reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate, care au spus că

nu contează unde se plătește ședința de radioterapie. ”Vom facem toate diligențele să rezolvăm această problemă. Transportul o să-l asigurăm noi, nu asta este marea problemă. Sper ca într-o săptămână să avem un răspuns de la centrele cu care am vorbim. Am discutat și cu asociațiile profesionale, și cu CNAS, și cu Ministerul Sănătății și i-am informat de ani de zile că inevitabil vom ajunge în acest punct”, menționează managerul SCJU.

SOLUȚIE UNICĂ Cum sistemul sanitar românesc se află în imposibilitatea de a asigura resursele financiare necesare pentru dotarea cu aparatură, reabilitarea și modernizarea unităților sanitare, conducerile spitalelor caută soluții pe cont propriu. Dacă nu ar face nimic, cel mai probabil spitalele s-ar prăbuși peste bolnavi. Cel puțin așa se vede din exterior. SCJU Constanța a reușit să pună la punct unele servicii medicale grație posibilității legale de externalizare, concesionare a unor servicii. Chiar dacă ele au fost contestate inițial, pe parcurs oamenii s-au convins că fără ele modernizarea ar fi imposibilă. Probabil că nici în 20 de ani statul român nu ar avea banii necesari pentru acest lucru. Dovadă stă cazul Serviciului de radioterapie de la SCJU Constanța. Atât conducerea spitalului, cât și Consiliul Județean Constanța (CJC) - autoritatea care are în subordine spitalul din punct de vedere administrativ - garantează că au semnalat situația în repetate rânduri, însă fără rezultat. ”În momentul de față, în afară de a încerca să-i ajutăm pe acești oameni, avem niște soluții, dar acestea sunt pe un termen care variază între 3 și 5 luni. Dată fiind situația în care nu există finanțare pentru un echipament de radioterapie, conducerea SCJU, după o consultare și cu CJC, a decis o concesiune de servicii pentru radioterapie. Serviciul de radioterapie este unul cu plata per serviciu de la CNAS, este unul dintre serviciile, la fel ca și dializa, care pot fi concesionate unic privat”, a declarat managerul. Deja s-a întocmit un studiu de fezabilitate de către o firmă, în vederea construirii unui centru nou de radioterapie. ”Noi asta ne dorim, un centru de radioterapie modern, cu două acceleratoare de particule, cu simulator, cu brahiterapie, deci să fie unul dintre cele mai moderne din zona asta”, a spus managerul. El dorește ca, în caietul de sarcini, potențialul câștigător al acestui proiect să poată să susțină, printr-un accelerator liniar de particule, activitatea în actualul buncăr până la construirea centrului. Și asta pentru că estimarea, în urma studiului, de construire a centrului este de un an. ”Nu cred că este un termen foarte scurt. Și atunci, vom impune celor care vor câștiga de a susține activitatea de radioterapie, de a ne pune la dispoziție, gratuit, un accelerator pe care să-l operăm împreună cu personalul pe care-l avem”, completează managerul.

AVANTAJE

Managerul susține că există avantaje în ceea ce privește concesionarea. Astfel, spune el, ”păstrezi controlul asupra serviciului, apoi se poate impune prin contractul de concesiune calitatea serviciului și pe fiecare serviciu se va primi o cotă, care se numește redevență și care va reveni spitalului”. ”La fel cum se întâmplă și cu celelalte servicii concesionate. Nu vom mai avea bătăi de cap cu reparațiile, mentenanța și așa mai departe. De aceea am solicitat două acceleratoare, pentru a avea unul de rezervă. Valoarea întregului proiect este estimată la 10,6 milioane euro. Studiul este demarat în urmă cu 6 luni. Nu am stat, numai că studiile durează. Ne-am propus termene scurte, dar nu au depins de noi”, spune managerul. Anual, în Constanța sunt tratați cu radioterapie circa 800 - 1.000 de pacienți.

