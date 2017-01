S-a depăşit pragul de 20.000 de cereri pentru locuinţe ieftine

Programul de locuinţe ieftine pentru tineri demarat de primarul Radu Mazăre în anul 2008 a reprezentat pentru multe din firmele de construcţii din Constanţa colacul de salvare în perioada de criză. Reprezentanţii societăţilor de construcţii participante la acest program au recunoscut că fără blocurile de locuinţe ieftine ar fi fost nevoite să trimită oamenii în şomaj în 2009 şi în 2010. „Chiar dacă profitul în urma acestor lucrări la locuinţele ieftine a fost aproape inexistent, noi nu putem decât să apreciem acest program pentru că astfel am reuşit să dăm oamenilor de muncă şi să nu îngroşăm rândul şomerilor”, au declarat reprezentanţii firmelor de construcţii implicate în programul de locuinţe ieftine pentru tineri. Cu toate dificultăţile financiare întâmpinate atât în 2009 cât şi în 2010, municipalitatea a continuat acest program pentru care are până în prezent aprox. 21.000 de cereri deja depuse. Din mai 2008, când a avut loc prima extragere a dosarelor, şi până în prezent au mai fost depuse aproximativ 5.000 de dosare. Pentru a nu crea discuţii în ceea ce priveşte ordinea în care sunt repartizate persoanele pentru apartamentele şi garsonierele construite, în iunie 2009, Primăria a organizat o a doua extragere pentru dosarele depuse în perioada aprilie 2008 - aprilie 2009. Şi după acea dată la sediul Primăriei Constanţa au continuat să vină tineri să depună dosare, însă în număr mult mai mic. În aceste condiţii, reprezentanţii Primăriei au organizat ieri o nouă tragere la sorţi, pentru dosarele depuse în perioada aprilie 2009 - aprilie 2010, noua ordine urmând a fi adăugată listei principale. Viceprimarul Constanţei Gabriel Stan a declarat că pentru această extragere au fost depuse 657 de dosare, din care 11 au fost invalidate. “În urma tragerii la sorţi de astăzi (n.r. - ieri) am ajuns la aproape 21.000 de cereri. Sper ca, în cel mult două luni, să putem preda şi primele locuinţe ieftine, care sunt aproape finalizate. În prezent se lucrează la cadastru şi intabulare”, a declarat Gabriel Stan. La sfârşitul lunii mai, primarul Constanţei, Radu Mazăre, declara că pentru primele 10 blocuri au fost deja semnate contractile, cu tot cu avansul de 20%, în proporţie de 90%. Deocamdată, ridicarea celui de-al doilea cartier de locuinţe este pusă sub semnul întrebării, pe fondul crizei financiare.