S-a deschis Luxury Summer!

Prima ediţie a expoziţiei Luxury Summer s-a deschis oficial în cursul zilei de vineri, 11 iulie. Timp de trei zile, pînă pe data de 13 iulie, în cortul amplasat pe platforma Power Marine din faţa hotelului Rex va avea loc un adevărat spectacol de rafinament şi eleganţă, atît prin exponatele prezentate cît şi prin evenimentele pregătite pentru vizitatori. Printre expozanţii de marcă ai evenimentului se numără şi Cardinal Motors, care prezintă noul model Audi S8. Autoturismul - varianta sport a Audi A8 - are în dotare un motor de 450 de cai putere şi este prevăzut cu tracţiune integrală. Costă 101.000 de euro, cu TVA inclus, şi poate fi achiziţionat din reprezentanţele Audi şi Cardinal Motors. „Acest gen de evenimente sînt binevenite. Sperăm să fie organizată şi o ediţie viitoare a Luxury Summer pentru că este o ocazie bună să ne promovăm modelele de lux”, a declarat consilierul PR şi de comunicare din cadrul Cardinal Motors, Mihaela Sandu. Un alt exponat care a atras privirile vizitatorilor a fost şi yacht-ul marca Sea Ray, modelul 260SD, prezentat de singurul importator din România, SC ICS Trans SRL Brăila. Pe lîngă designul deosebit, vasul are un motor Mercury de 6,2 litri şi 370 de cai putere şi tapiţerie din piele. Pe lîngă diferite mărci de autoturisme, vizitatorii mai pot admira diferite modele de elicoptere, jacuzzi, dar şi bijuterii. În plus, îşi pot face o idee despre cele mai noi tendinţe în amenajările interioare, vizitînd standul revistelor de specialitate.