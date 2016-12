S-a deschis un club al poliţiştilor

Poliţiştii constănţeni au de acum un club numai al lor. Se numeşte „Cops Club”, a fost inaugurat sîmbătă după-amiază şi este deschis non stop. E primul local de acest gen din Constanţa şi are un public ţintă foarte bine conturat: “Am înfiinţat acest club special pentru poliţiştii din Constanţa, dar şi pentru angajaţii Ministerului Apărării Naţionale. Soţul meu este poliţist şi m-am gîndit că aceşti oameni ar merita un astfel de loc. Aici pot să stea de vorbă, să facă o partidă de biliard, să se distreze la jocurile mecanice, să bea o bere împreună şi să se relaxeze”, a declarat Mihaela Mihalcea, administratorul clubului. Intrarea în local se va face pe baza legitimaţiei de serviciu, clienţii urmînd să primească “unda verde” din partea unui angajat care se va afla la uşă pentru a verifica dacă aceştia lucrează sau nu în cadrul MAI. Oamenii legii au avut o reacţie pozitivă faţă de această iniţiativă. Cms. şef Dorin Colidiuc, adjunctul şefului Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ), a declarat: „Mi se pare o idee bună, dar e puţin ciudat că vorbim despre un club al poliţiştilor, deschis de o persoană particulară. Cred, totuşi, că este o iniţiativă îndrăzneaţă”. Cms. Emilian Pîrvu, şeful Secţiei 1 Poliţie, spune că un astfel de loc este binevenit: „Pînă acum nu exista un club adresat exclusiv poliţiştilor. Nu am reuşit să ajung încă acolo, dar o voi face pentru că mi se pare o idee inspirată. E bine să mergi într-un loc în care să te afli printre ai tăi”. Insp. Ciprian Sobaru, şeful Biroului Poliţiei Rutiere Constanţa, a precizat: „Cred că era nevoie de un astfel de loc. În primul rînd pentru că ai parte de intimitate şi în al doilea rînd fiindcă e un loc în care să te relaxezi, fără să-ţi fie teamă că cineva va face scandal sau că altcineva se va îmbăta şi va începe să dărîme mese, aşa cum se mai întîmplă. Încă nu am fost acolo, dar, cînd voi avea timp, voi merge cu siguranţă”. „Cops Club” se află pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, lîngă hotelul „Dobrogea”.