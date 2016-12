S-a făcut ordine la deszăpeziri, nu mai vine nimeni la licitaţii

Bani mai puţini, nu se mai poate fura, regii deszăpezirilor nu mai sunt interesaţi. De la miliardele de euro care intrau în buzunarele „regilor” mai sus numiţi, fără să facă absolut nimic, la un buget diminuat cu peste 25% şi un ministru care este cu ochii pe licitaţii, domeniul deszăpezirilor şi-a pierdut brusc din interes. Ministrul pentru Marile Proiecte, Dan Şova, a declarat vineri, la „Atelierele Viitorului“ organizate de PSD, că anul acesta a introdus mai multe criterii pentru acordarea contractelor de deszăpezire, iar surpriza a fost că nu a mai venit nimeni la licitaţii. Dan Şova a arătat că a preluat CNADNR anul trecut, în plină iarnă, şi a făcut cu acest prilej şi economii de 30% din bugetul alocat pentru deszăpezire. „Anul acesta, când am făcut bugetul, l-am scos cu 25% mai mic decât cel de anul trecut, din start, şi am introdus criterii, de control, de performanţă, şi am avut o surpriză foarte interesantă. Nu a mai venit nimeni la licitaţie. Când am introdus criterii gen „Domnule, cât dai cu antiderapant, atât plătesc, cât deszăpezeşti, atât plătesc”, nu a mai venit nimeni la licitaţie. Am organizat la licitaţii până am căzut pe jos, în toate felurile posibile, avem doar 56% din teritoriul naţional acoperit“, a declarat Şova. El a mai arătat că se vor da şi celelalte lucrări, prin negociere directă, firmelor care deja au câştigat licitaţii, tot procesul urmând a se finaliza până în 15 noiembrie. Dan Şova a anunţat că, începând din luna aprilie 2014, se va face licitaţie internaţională pentru deszăpezire.