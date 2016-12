Un medic chirurg din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa încearcă de trei ani să intre în posesia unui imobil situat pe strada Ştefan cel Mare nr. 63 A, compus din două etaje şi o mansardă. După un proces care părea că nu se mai termină, dr. Paris Stamule a obţinut o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de evacuare a persoanelor care îi ocupau abuziv imobilul. A apelat la poliţie şi la executorul judecătoresc Vasile Deacu şi ieri, în jurul orei 11.00, a pus în executare hotărârea de evacuare a 25 de persoane din casa revendicată. „Totul a decurs foarte bine, fără niciun incident, întrucât oamenii fuseseră înştiinţaţi în urmă cu cinci zile că vor fi daţi afară. Când am ajuns, îşi adunaseră toate lucrurile şi eliberaseră casa”, a declarat Vasile Deacu. El a precizat că, în paralel cu procesul deschis de Paris Stamule, privind revendicarea imobilului, chiriaşii au cerut la rândul lor instanţei prelungirea contractului pe care îl aveau cu RAEDPP. Judecătorii au respins solicitarea chiriaşilor.

„NU M-A AJUTAT DELOC JUSTIŢIA”. Paris Stamule spune că a cumpărat imobilul din centrul Constanţei de la un unchi, care a fost deportat de comunişti în anii ’40. „A fost luat de securitate şi dus la Piatra Neamţ, unde a stat cinci ani. După revoluţia din 1989 a deschis proces în instanţă pentru recuperarea casei. Zece ani a durat bătălia în justiţie şi până la urmă a câştigat. Acum trei ani, am cumpărat eu imobilul. Am făcut credit bancar şi, în aceşti ani, am pătit rate pentru o casă la care doar mă uitam de la distanţă. Nu m-a ajutat deloc justiţia, procesul a fost tergiversat până când am simţit că îmi pierd răbdarea”, a spus medicul chirurg. El a susţinut că cele 25 de persoane care au ocupat abuziv clădirea nu au mai avut contract cu RAEDPP din anul 2000 şi au refuzat să plece. „Unii dintre ei nici nu mai stăteau aici, „închiriaseră” camerele oamenilor din piaţă, unde aceştia şi-au depozitat marfa. Să fi văzut casa plină de varză şi alte legume... Din câte am auzit, imobilul devenise refugiu pentru oamenii străzii, era şi bordel... Oamenii se perindau pe aici mai ceva ca în Gara de Nord. Nu numai că au stat ilegal, dar au şi profitat de casa asta!”, a adăugat Paris Stamule.

CASĂ DEVASTATĂ. Proprietarul a mers marţi pe Ştefan cel Mare pentru a vedea care este situaţia. Nu mică i-a fost mirarea când a constatat că uşa de metal de la intrare dispăruse. A anunţat Poliţia şi a înlocuit uşa. Ieri, stupoare! Uşa, ia-o de unde nu-i! Dispăruse din nou! „Am decis să sudez la intrare o bucată de tablă pentru a-i împiedica pe intruşi să pătrundă în clădire. Oricum, ce au lăsat în urmă chiriaşii este de nedescris. Au furat balustradele şi absolut tot ce era din fier, au smuls prizele, au distrus chiuvetele, au spart treptele cu ciocanul, au devastat pereţii...”, a spus Stamule. El spune că intenţionează ca în acest imobil să deschidă o clinică medicală.