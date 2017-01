S-a furat seiful Primăriei!

Seiful cu aproape o sută de mii de lei în el, al primăriei din comuna constănţeană Mereni, a fost furat, joi noaptea, de mai mulţi hoţi care, au reuşit să păcălească vigilenţa agenţilor firmei de pază şi protecţie „Spada Security”, societate care monitorizează de mai bine de un an instituţia. Ca şi cum s-ar fi inspirat din filmul „Ocean 11” difuzat în seara spargerii de un post de televiziune, hoţii au reuşit în doar cîteva minute de la declanşarea alarmei, să rupă gratiile ferestrei de la Caserie, să forţeze geamul, să smulgă seiful bine înfipt în podea şi să dispară în noapte, la bordul unei maşini care din cercetările poliţiştilor ar fi fost o Dacie. Iarba culcată din curtea primăriei arată că hoţii au intrat cu autoturismul în ograda edilului şi au parcat-o lîngă geamul pe unde urma să fie scoasă casa de bani, a cărei greutate a fost aproximată la 200 de kg. Vecini cu primăria, cîţiva localnici spun că ar fi fost treziţi din somn de zarva creată de alramă şi de motorul unei maşini care ar fi demarat în trombă. „Dormeam şi deodată am auzit alarma. Eram cam buimacă de somn pentru că era trecut de 2.00. M-am uitat pe geam şi am văzut nişte agenţi de pază care se învîrteau prin faţa primăriei. Pînă să ies am auzit o maşină care pleca”, a povestit o localnică, care nu şi-a dat numele de teamă să nu fie chiar ea următoarea ţintă a hoţilor. Reprezentanţii primăriei susţin că agenţii firmei care monitorizează instituţia ar fi ajuns imediat în curtea primăriei dar hoţii dispăruseră deja. Acesta este primul semn de întrebare din acest caz, dacă ţinem cont de faptul că un echipaj al firmei de pază şi protecţie stă parcat la două străzi de sediul primăriei, iar în liniştea nopţii sunetul alarmei a răsunat în toată comuna. Confuzia devine şi mai mare odată cu diferenţa enormă dintre suma de 90.600 lei, reclamată oficial a fi furată şi cea declarată presei de contabilul primăriei, Liviu Tănase, la cîteva ore după jaf, respectiv 1.800 lei. „Erau foarte puţini bani în seif, 1800 de lei care reprezentau încasările pentru consumul de apă colectate pe 2 şi 3 iulie”, a spus Liviu Tănase singurul reprezentant al conducerii, aflat vineri după-amiază în primăria Mereni. Cum se poate înşela chiar cel care ţine socotelile instituţiei asupra sumei din casa de bani, numai anchetatorii pot spune, iar toate aceste neconcordanţe ne-ar putea duce cu gîndul la o fraudă ce s-a vrut a fi acoperită printr-o eventuală înscenare de jaf, pentru că, la prima vedere, hoţii par să fi primit pontul chiar din interiorul instituţiei.