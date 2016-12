S-a grăbit... spre moarte

FIARE CONTORSIONATE Început de an tragic pentru familia omului de afaceri constănţean Stere Parteca, proprietarul hotelurilor Select şi Del Mar din staţiunea Mamaia. În zorii zilei de 2 ianuarie, în jurul orei 04.00, fiul său, de 24 de ani, George Parteca, s-a urcat la volanul bolidului său de 500 de cai putere şi şi-a pierdut viaţa într-un accident rutier. Potrivit anchetatorilor, George Parteca, aflat la volanul autoturismului său, un Porsche 997 Turbo, cu numărul de înmatriculare CT 10 XKW, se deplasa dinspre Năvodari către Constanţa. Potrivit poliţiştilor de la Rutieră, ajuns în dreptul clubului Bellagio din Mamaia, din cauza vitezei excesive, tânărul a pierdut controlul volanului şi a intrat într-un stâlp pe care l-a doborât, a lovit apoi un pom pe care l-a scos din rădăcini şi, într-un final, a rupt poarta de la curtea unei case în construcţie şi s-a oprit cu roţile-n sus. Martorii accidentului spun că tânărul rula cu o viteză de peste 200 km pe oră. „A intrat în stâlp, a rupt pomul şi a rupt gardul în care a intrat. Eu m-am speriat, am zis că vine peste mine în cabină şi am fugit afară”, a declarat Elena Filipan, agent de pază la Debarcader. Oamenii au încercat să îi acorde primul ajutor, însă tânărul era încarcerat între fiarele autoturismului. Ei au sunat la 112 şi, în scurt timp, la locul accidentului au ajuns o ambulanţă şi un echipaj de la descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea. Pompierii au fost nevoiţi să taie autoturismul pentru a scoate victima dintre fiarele contorsionate. „În urma impactului, şoferul era deasupra volanului cu picioarele şi cu spatele lipit de plafon”, a declarat plt. Marius Odagiu, din cadrul ISU Dobrogea. Conform cadrelor medicale, George Parteca a fost transportat în comă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde, în ciuda eforturilor depuse de medici, a murit după câteva ore.

1,70 ALCOOLEMIE Medicii legişti au stabilit în urma probelor prelevate de la George Parteca că tânărul consumase băuturi alcoolice şi avea o concentraţie de alcool în sânge de 1,70 la mie. Potrivit Poliţiei Rutiere, tânărul primise mai multe amenzi de când era şofer, însă nu era un conducător auto problemă. Surse din rândul apropiaţilor victimei spun că, în noaptea tragediei, George Parteca se întorcea de la o petrecere care a avut loc la hotelul Richmoond, care aparţine prietenului său, Stelian Bujduveanu. În memoria lui, ieri după-amiază, prietenii au postat pe you tube un film în care George Parteca apare la volanul bolidului în care şi-a găsit sfârşitul. În cursul zilei de ieri, trupul neînsufleţit al tânărului a fost adus acasă. Familia şi prietenii îl vor conduce astăzi pe ultimul drum. Slujba de înmormântarea va avea loc la Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, la ora 12.00. George Parteca va fi îngropat la Cimitirul Central.

TRAGEDIE TRASĂ LA INDIGO În februarie 2007, într-un accident rutier produs în staţiunea Mamaia, patru tineri de 20 de ani şi-au pierdut viaţa. Şoferul tragicului accident, George Gabriel Gociman, era fiul patronului clubului Sunquest din Mamaia. El se afla la volanul autoturismului de teren Porsche Cayenne, cu numărul de înmatriculare TL 13 GGG. Pe 18 februarie, la ora patru dimineaţa, Gociman conducea cu peste 200 km/h, în ciuda burniţei care începuse să cadă. Tânărul a pierdut controlul maşinii, care a derapat pe carosabilul alunecos, şi a lovit în plină viteză un copac de pe marginea drumului. După impact, automobilul a luat foc. Trei tineri au fost arşi de vii, iar un al patrulea a supravieţuit ca prin minune accidentului, însă a decedat trei săptămâni mai târziu, la un spital din Capitală, din cauza arsurilor întinse pe 70 la sută din suprafaţa corpului.