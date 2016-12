S-a încheiat Festivalul Student Sport Fest 2012

Timp de o săptămână, studenţii constănţeni de la trei universităţi, Universitatea “Ovidius” Constanţa, Universitatea Maritimă Constanţa şi Universitatea “Andrei Şaguna” Constanţa, au participat la a treia ediţie a Festivalului Student Sport Fest. Competiţia, organizată de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, în parteneriat cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal, Asociaţia Judeţeană de Baschet, Asociaţia Judeţeană de Şah şi Asociaţiile Sportive Universitare, s-a desfăşurat la cinci discipline sportive: futsal, baschet, tenis de masă, bowling şi şah, iar întrecerile au fost găzduite de Sala Sporturilor, Palatul Copiilor şi Lake View Center. Ieri, au avut loc ultimele finale şi festivitatea de premiere, oficiată de directorul adjunct al DJST Constanţa, Mihai Orzan, şi Mariana Tudora, consilier DJST Constanţa.

Câştigători - tenis de masă, dublu: 1. Cadîr / Zgură (Ovidius), 2. Ivan / Şerban (UMC), 3. Budeanu / Nicolae (UMC); bowling: 1. Adrian Fătu (UMC), 2. Adrian Paţilea (UMC), 3. Alexandra Militaru (UMC); şah, masculin - 1. Alexandru Dumitrescu (Ovidius), 2. Claudiu Neacşu (Ovidius), 3. Dragoş Călin (UMC) şi Raul Ariton (Ovidius), feminin - 1. Bianca Bercu (Ovidius); fotbal: 1. Ovidius I, 2. UMC, 3. Ovidius II, 4. Andrei Şaguna; baschet: 1. U Ovidius, 2. UMC.

„A fost un festival al sportului universitar constănţean şi competiţii bine organizate, chiar dacă participarea nu a fost atât de numeroasă pe cât ne-am fi dorit. Noi am lansat invitaţii către cele şapte universităţi, dar au răspuns prezent doar trei, pe care ţin să le felicit că au fost alături de iniţiativa DJST”, a declarat Mihai Orzan. „A fost o întrecere frumoasă, dar îmi pare rău că nu au fost mai multe echipe, mai ales că baschetul este un sport iubit în mediul universitar. Organizarea unei astfel de competiţii este binevenită şi sper să se păstreze tradiţia, iar pe viitor să vină şi mai mulţi spectatori”, a adăugat Valentin Negrea, lector univ. dr. în cadrul FEFS din cadrul Universităţii Ovidius şi antrenorul echipei câştigătoare la baschet. „Mă bucur că am luat parte la această competiţie, mai ales că am fost prezent şi la prima ediţie, când am câştigat. Pentru mine este ultima participare, pentru că sunt student în ultimul an, dar sper ca tradiţie să fie păstrată şi în anii următori”, a complet fostul fotbalist al Farului, Cosmin Paşcovici, căpitanul echipei de futsal Ovidius II.