S-a încheiat sezonul regulat în Seria Est din Divizia A2 la volei feminin

Sâmbătă, în Seria Est din Divizia A2 la volei feminin au avut loc cele trei partide contând pentru etapa a 10-a, ultima din sezonul regulat al campionatului. CS SLEN 90 Medgidia a jucat pe teren propriu în compania liderului neînvins al clasamentului, Rapid București, reușind să ofere o replică foarte bună. Gazdele au fost foarte aproape să obțină măcar un punct în meciul din sala „Iftimie Ilisei”! Medgidia a câștigat la limită primul set, l-a pierdut la mare diferență pe al doilea, apoi le-a cedat în prelungiri pe următoarele două! Scor final: 3:1 (23:25, 25:17, 28:26, 27:25) pentru Rapid.

„Nu am fost departe să luăm măcar un punct, dar la fel au stat lucrurile și în meciurile cu Brașovul sau Focșaniul, ne-a lipsit ceva pe finaluri de set. Am avut două mingi de set în setul al treilea și trei mingi de set în setul al patrulea, dar am pierdut. Fetele au jucat bine, însă experiența Rapidului a fost decisivă”, a afirmat Gheorghe Iordache, antrenorul principal al formației din Medgidia.

Au evoluat pentru CS SLEN 90 Medgidia (antrenori Gheorghe și Lenuța Iordache): Mădălina Horătău, Andra Cojocaru - Nicoleta Cojocaru, Bianca Cojocaru, Nicoleta Gonțea, Vanesa Deșliu (au mai intrat: Nicoleta Osoianu, Bianca Vasile, Valentina Baciu, Diana Ion).

Cealaltă echipă din județ, CSȘ 1 Momentos Constanța, a jucat pe terenul ocupantei poziției secunde, ACS Transilvania Brașov, formație care s-a revanșat după eșecul cu 2:3 din meciul tur jucat la Constanța. Scorul final a fost 3:0 (25:21, 25:18, 25:21) pentru gazde.

„Meciul a fost destul de disputat și de echilibrat. Am fost aproape de adversare până pe la punctul 20, după care, din păcate, nu am reușit să gestionăm prea bine finalurile de set. Au apărut greșelile neforțate, mai ales la serviciu, și asta ne-a costat. Oricum, eu sunt mulțumit de progresul fetelor și sper ca aceste 10 meciuri de la senioare plus cele două sau trei din play-off să ajute echipa în perspectiva turneului semifinal al Campionatului Național de junioare, care este principalul nostru obiectiv în acest sezon”, a declarat Gheorghe Brînză, antrenor principal la CSȘ 1 Momentos.

Au evoluat pentru CSȘ 1 Momentos Constanța (antrenor Gheorghe Brînză): Antonia Tărniceriu - Silvia Coman, Denisa Dumitru, Alexandra Spînoche, Mădălina Vintilă, Anca Mănuc, Andreea Ioniță-libero (au mai intrat: Elena Albu, Oana Nedea, Andreea Iancu, Andrada Albu-libero).

Celălalt rezultat al etapei: CSM 2007 LPS Focșani - CTF Mihai I București 3:0. În clasamentul final alcătuit după sezonul regulat, pe primul loc al Seriei Est s-a clasat Rapid București, cu 27 de puncte, urmată de ACS Transilvania Brașov 20p, CSM 2007 LPS Focșani 16p, CTF Mihai I București 14p, CS SLEN 90 Medgidia 9p și CSȘ 1 Momentos Constanța 4p.

Ca și în sezonul trecut, campionatul va continua cu primul tur din play-off, programat în sistemul „cel mai bun din trei partide” (25 februarie, 4 și 11 martie). Împerecherile din play-off sunt Focșani - Momentos și CTF Mihai I - Medgidia, iar echipele dobrogene vor fi gazde numai la meciul 2. Rapid București și ACS Transilvania Brașov nu vor evolua în acest prim tur, fiind calificate direct în turul secund din play-off. În acest al doilea tur, programat sub formă de turneu de patru echipe, în perioada 31 martie-2 aprilie, vor juca și învingătoarele disputelor din primul tur. Primele două clasate din al doilea tur al play-off-ului, alături de formațiile care vor ocupa primele două locuri în turneul similar din Seria Vest, vor evolua în turneul final al Diviziei A2, decisiv pentru promovare și programat în perioada 12-14 mai 2017.

