S-a încheiat și Campionatul Județean de fotbal

Duminică, în Campionatul Județean de fotbal (Liga a V-a) s-a jucat etapa a 26-a, ultima din acest an competițional. Câștigătoarele celor trei serii, Viitorul Fîntînele, CS Peștera și Farul Tuzla, vor putea juca în Liga a IV-a din sezonul viitor, dacă vor dori și dacă vor găsi resursele financiare necesare.

Reamintim că AJF Constanța a modificat sistemul competițional pentru sezonul 2015-2016, iar Liga a IV-a, în loc de două serii a câte 12 formații, trece la o singură serie de 18 echipe. De asemenea, Liga a V-a, formată acum din trei serii a câte 14 echipe, va avea o singură serie de 16 echipe, care vor fi obligate să înscrie o echipă de copii sau juniori într-unul dintre campionatele de copii şi juniori B, C, D, E, „Gheorghe Ola“ sau „Gheorghe Ene“. Marea noutate o constituie apariția Ligii a VI-a, care va avea două sau trei serii a câte 12-16 echipe.

Cele 16 echipe din Liga a V-a vor fi ocupantele locurilor 16-22 din sezonul 2014-2015 al Ligii a IV-a plus echipele de pe locurile 2-4 din cele trei serii ale Campionatului Județean (Liga a V-a). Eventualele locuri vacante se vor completa conform ROAF. Cluburile ale căror echipe vor participa din sezonul viitor la Liga a IV-a și Liga a V-a trebuie să îndeplinească toate condiţiile financiare şi de infrastructură, conform ROAF. Liga a VI-a va fi formată din echipele rămase în Liga a V-a plus echipele nou-înființate sau reînscrise în competiție.

Iată rezultatele înregistrate în ultima etapă din Liga a V-a - SERIA NORD: Gloria Seimeni - Dunărea Ciobanu 3-0 (neprezentare); Pescăruşul Gîrliciu - Dacia Mircea Vodă 4-3; Voinţa Săcele - Ulmetum Pantelimon 3-0 (neprezentare); Dunaris Topalu - Viitorul Cuza Vodă 3-6; Viitorul Fîntînele - Viitorul Tîrguşor 5-1; Sportul Tortoman - Pescarul Ghindăreşti 3-0 (formația oaspete s-a retras din campionat); Spicul Horia - Recolta Nicolae Bălcescu 0-3 (echipa gazdă nu a fost programată). Clasament final: 1. Fîntînele 63p/25j - PROMOVATĂ; 2. Săcele 55p/25j; 3. Mircea Vodă 50p; 4. Tortoman 48p (golaveraj 88-48); 5. Gîrliciu 48p (71-54); 6. Ciobanu 42p/25j; 7. Seimeni 40p - formație penalizată cu 3 puncte; 8. Cuza Vodă 39p; 9. Tîrguşor 36p (53-42) - formație penalizată cu 3 puncte; 10. Nicolae Bălcescu 36p (75-67); 11. Topalu 17p; 12. Ghindăreşti 15p - formație retrasă din campionat în timpul returului; 13. Horia 13p (40-97); 14. Pantelimon 13p (30-97). Meciurile amânate, Voinţa Săcele - Dunărea Ciobanu (etapa a 24-a) și Viitorul Cuza Vodă - Viitorul Fîntînele (etapa a 25-a), nu mai pot influența situația din zona superioară a clasamentului.

SERIA SUD: Trophaeum Adamclisi - Speranţa Nisipari 0-1; AS Ciocîrlia - AS Independența 2-0; Inter Ion Corvin - Sport Prim Oltina 4-1; Viitorul Cobadin - CS Peştera 0-2; Castelanii Castelu - Danubius Rasova 3-1; Voinţa Cochirleni - Marmura Deleni 3-0 (echipa oaspete s-a retras din campionat). AS Carvăn a stat. Clasament final: 1. Peștera 63p - PROMOVATĂ; 2. Rasova 50p/23j; 3. Nisipari 49p; 4. Cobadin 48p; 5. Ion Corvin 46p; 6. Oltina 36p; 7. Castelu 30p - formație penalizată cu 6 puncte; 8. Cochirleni 27p; 9. Carvăn 24p (golaveraj 53-71); 10. Independența 24p/23j (40-71); 11. Ciocîrlia 21p; 12. Adamclisi 17p; 13. Deleni -5p - formație penalizată cu 9 puncte și retrasă din campionat în timpul returului. Echipa Tineretul Valea Dacilor s-a retras din campionat înainte de finalul turului, astfel că toate rezultatele partidelor disputate în sezonul 2014-2015 i-au fost anulate. Partida amânată, Danubius Rasova - AS Independența (etapa a 20-a), nu mai poate influența situația din zona superioară a clasamentului.

SERIA EST: Olimpia Constanța - Farul Tuzla 0-4; Voinţa Siminoc - Şcoala de Fotbal Mangalia 3-0 (neprezentare); Luceafărul Amzacea - Atletic 2 Mai 1-4; Viitorul Pecineaga - CS II Agigea 10-2; GSIB Mangalia - Fulgerul Chirnogeni 8-2; AS Bărăganu - Viitorul Mereni 1-4; Oil Terminal Constanţa - Gloria Albeşti 0-3 (echipa gazdă nu a fost programată). Clasament: 1. Tuzla 60p - PROMOVATĂ; 2. 2 Mai 59p; 3. Albești 57p; 4. Pecineaga 54p; 5. Mereni 47; 6. Oil Terminal 44p; 7. Siminoc 43p; 8. Amzacea 39p; 9. Olimpia 31p; 10. CS II Agigea 29p/25j; 11. GSIB 18p/25j; 12. Chirnogeni 17p - formație penalizată cu 3 puncte; 13. ŞF Mangalia 15p; 14. Bărăganu 4p. Jocul amânat, CS II Agigea - GSIB Mangalia (etapa a 25-a), nu mai poate influența situația din zona superioară a clasamentului.