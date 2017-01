S-a închis ancheta asupra decesului lui Heath Ledger

Autorităţile federale din New York au închis ancheta asupra decesului actorului australian, survenit în luna ianuarie, în apartamentul acestuia din New York, în urma unei supradoze de medicamente, fără a pune sub acuzaţie pe cineva. Site-ul de internet al revistei “People” a mai anunţat că biroul procurorului nu o va amenda pe actriţa Mary-Kate Olsen, care fusese citată pentru declaraţii dar nu s-a prezentat în faţa autorităţilor, spunînd că va face acest lucru doar dacă i se garantează imunitatea la acuzaţii. Autorităţile federale implicate în acest caz nu au putut fi contactate pînă în prezent pentru declaraţii. Avocatul lui Mary-Kate Olsen, Michael Miller, a refuzat să comenteze.

Mary-Kate Olsen, în vîrstă de 22 de ani, a fost o bună prietenă a lui Heath Ledger şi, totodată, prima persoană pe care a chemat-o maseuza actorului australian după ce aceasta a descoperit, în luna ianuarie, trupul neînsufleţit al actorului în apartamentul său din New York. Celebră pentru rolul său din serialul de televiziune “Casa plină”, Mary-Kate Olsen şi-a chemat bodyguard-ul, care a ajuns la apartamentul lui Heath Ledger în acelaşi timp cu serviciul de ambulanţă. Acesta a păzit apartamentul şi nu a lăsat presa să invadeze locul.

Heath Ledger a murit la vîrsta de 28 de ani, din cauza unei intoxicaţii acute provocate de efectele combinate a şase medicamente, antidepresive, analgezice şi anxiolitice. Actorul se trata în ultimele luni din viaţă de insomnie acută şi este neclar cum s-au putut amesteca în terapia sa medicamente atît de puternice. În dormitorul actorului s-au găsit trei reţeţe pentru toate medicamentele identificate în sîngele său. Heath Ledger are o fiică de 2 ani, Matilda, cu partenera sa din “Brokeback Mountain”, Michelle Williams.