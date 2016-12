S-a înecat sub ochii soţiei

„S-A ÎNECAT SUB OCHII MEI” Un bărbat de 44 de ani, din localitatea constănţeană Năvodari, şi-a pierdut viaţa ieri după-amiază, în apele Canalului Midia - Năvodari. Victima, Vasile Dănilă, se plimba pe malul Canalului împreună cu soţia sa. „Astăzi am fost în vizită la cineva şi, după ce am plecat, a spus că vrea să se plimbe puţin. I-am spus că mă duc şi eu cu el şi nu vroia, dar am insistat şi am venit pe malul Canalului. Ne-am plimbat, am stat de vorbă, a băut bere şi la un moment dat a zis că vrea să se răcorească şi că intră în apă. A intrat la mal şi eu îi spuneam să iasă pentru că era băut şi putea să i se facă rău, dar s-a dus mai în larg şi, la un moment dat, l-am văzut plutind pe luciul apei. Totul s-a întâmplat sub ochii mei şi nu am avut cum să îl ajut pentru că nu ştiu să înot. Am fost după ajutor pentru că nu aveam nici telefonul mobil la mine ca să sun la 112”, a declarat Liliana Dănilă, soţia victimei. „Stăteam în post în momentul în care a venit o femeie la noi şi ne-a anunţat că soţul ei a intrat în apă şi nu mai iese. Am venit şi l-am văzut deasupra apei, însă în câteva secunde a bolborosit şi s-a dus la fund. Am sunat imediat la 112 şi am anunţat poliţia şi pompierii”, a declarat Gabriel Bălan, agent al firmei de pază şi protecţie Cardinal. În scurt timp, pe malul Canalului au ajuns o ambulanţă şi un echipaj al Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea”. Pompierii au plecat cu o barcă pe lac în căutarea bărbatului înecat.

”NU FĂCEA BAIE ÎN CANAL” Sfâşiată de durere, femeia şi-a anunţat unul dintre cei trei fii, care a ajuns într-un suflet pe malul Canalului şi a început să îşi plângă tatăl. Liliana Dănilă a adăugat că în cursul zilei de astăzi urmau să plece în Moldova, la părinţii ei. „Trebuia să plecăm să-mi văd părinţii. Nu-mi vine să cred cum a fost posibil aşa ceva. El nu făcea baie în Canal, iar la plajă mergea o singură dată pe vară. Aşa a fost să fie probabil, aşa i-a fost scris, pentru că el ştia să înoate”, a spus soţia victimei. Pompierii au reuşit să agaţe trupul bărbatului în cârligul unei cange, însă tricoul s-a rupt şi l-au scăpat. După mai bine de două ore de căutări, a fost solicitată şi intervenţia scafandrilor ISU. În mai puţin de zece minute, scafandrii au găsit trupul bărbatului la aproximativ zece metri distanţă de mal şi patru metri adâncime. Ei au scos trupul neînsufleţit la suprafaţă, dar cadrele medicale nu au mai putut face nimic decât să constate decesul bărbatului. Trupul neînsufleţit a fost transportat la morga Cimitirului Central pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea exactă a cauzei decesului.