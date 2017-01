S-a înfiinţat Consiliul Administrativ “Ţinutul Secuiesc”

Uniunea Democrată Maghiară din România a înfiinţat, la Târgu Mureş, Consiliul Administrativ “Ţinutul Secuiesc”, format din reprezentanţii UDMR în administraţiile publice locale din judeţele Mureş, Harghita şi Covasna. “La congresul din februarie (al UDMR - n.r.) am luat hotărârea, în statutul nostru, de a înfiinţa trei comisii regionale pentru autorităţile locale, pentru primari, pentru consilieri locali şi scopul era pentru a coordona şi articula mai bine interesele regionale. Fiindcă un primar, o autoritate locală, o comunitate locală, spre exemplu, din Bihor, probabil are alte priorităţi de dezvoltare a comunităţii decât unul de la Târgu Secuiesc, nu se poate face o conlucrare foarte bună. Noi vom organiza aceste comisii în regiunile noastre, unde avem primari şi comunităţi locale”, a declarat, vineri, preşedintele UDMR, Hunor Kelemen. Potrivit acestuia, Consiliul Administrativ “Ţinutul Secuiesc” este un for pentru aleşii locali, care va lua locul Consiliului Aleşilor Locali, dar care va fi mai diversificat, pe regiuni. Conducerea Consiliului Administrativ “Ţinutul Secuiesc” va fi exercitată de şapte membri, iar preşedinte a fost ales Peter Ferenc, primarul oraşului Sovata.