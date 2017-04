S-a întâmplat într-un spital din România! Medic bătut cu brutalitate - agresorul, liber!

Deseori vorbim despre drepturile pacienților, însă la fel de importante sunt și drepturile cadrelor medicale. Nu de puține ori acestea cad victime unor pacienți violenți, dar și rudelor sau prietenilor bolnavilor. Indiferent de situație, sub nicio formă nu trebuie să se ajungă la violență, nici fizică și nici verbală. Și totuși se întâmplă în spitalele din România. S-a întâmplat recent! Un bărbat l-a agresat pe medicul pediatru care se ocupa de copilul său, internat la Spitalul de Copii ”Marie Curie” din Capitală. ”Marți (4 aprilie - n.r.), după prânz, o familie a unui copil internat de 24 de ore, cu o afecţiune respiratorie uşoară, a intrat în cabinetul medicului în timp ce el era aşezat şi încerca să vorbească cu ei; au început să prolifereze nişte cuvinte injurioase, după care s-au repezit asupra lui cu palmele şi cu pumnii şi l-au agresat de maniera în care l-au umplut de vânătăi, de echimoze, i-au rupt buza. Mai mult, l-au agresat şi la un ochi, ochiul era sângerând, motiv pentru care sigur că, după ce s-a încheiat acest episod, doctorul a mers la institutul medico-legal pentru a obţine un certificat în acest sens şi a fost sfăuit să facă un examen de rezonanţă magnetică pentru eventuale leziuni intra-oculare sau craniene”, a declarat șeful Clinicii Pediatrie a Spitalului "Marie Curie", conf. dr. Mihaela Bălgrădean. Ea a precizat că probabil bărbatul a fost nemulţumit de diagnosticul pus copilului său. ”Copilul fiind internat de 24 de ore, deci în urmă cu o zi, timp în care s-a ajuns la un diagnostic, era vorba de o afecţiune uşoară, părinţii nu au fost mulţumiţi cu acest diagnostic, probabil considerând că acest copil fie are o boală mai gravă care nu este de competenţa doctorului să fie rezolvată, fie li se ascunde ceva. Oricare ar fi fost gândul lor, nu trebuiau să procedeze de asemenea manieră faţă de un coleg de-al nostru care este de peste 20 de ani în spital, un pediatru cu experienţă. S-a depus plângere la poliţie din partea doctorului şi astăzi dimineaţă a făcut plângere şi spitalul”, a mai spus șeful Clinicii.

CONTROL JUDICIAR!

Bărbatul care l-a agresat pe medic a fost reţinut, acesta fiind totodată şi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, care a dispus continuarea cercetărilor, cu persoana sub control judiciar. ”În data de 4 aprilie 2017, un bărbat de 36 de ani a fost reţinut de către poliţiştii Secţiei 16, fiind cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe. În fapt, bărbatul a fost reţinut pentru exercitarea unor violenţe asupra unui medic aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Agresiunea a avut loc pe fondul unor reproşuri pe care bărbatul le-a adus medicului cu privire la starea de sănătate a copilului său. La aceeaşi dată, cel în cauză a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, care a dispus continuarea cercetărilor, cu persoana sub control judiciar”, se arată într-un comunicat de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. Rămâne întrebarea de ce a fost eliberat agresorul, mai mult decât evident el putând constitui un real pericol în condițiile date: o persoană a fost bătută cu brutalitate, într-o unitate