S-a lansat o carte dedicată baschetului constănțean

Profesorul Mărțișor Hondrilă și-a lansat sâmbătă, la Casa de Cultură, cartea “Baschetul constănţean, între istorie şi legendă”. Dacă sportul sub panou nu mai este de multă vreme reprezentat la nivel înalt în Constanța, iar problemele financiare au dus la retragerea formației Baschet Club Farul Constanța din noul sezon al Ligii Naționale, toți cei care doresc să afle câte ceva despre cei care au scris istorie pentru acest sport la țărmul mării o pot face prin intermediul lucrării mai sus menționate. „Pasiunea pentru scris provine din familie, pentru că tatăl meu a fost scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor, iar soția, profesoară de română. Am crescut în acest mediu și mi-a plăcut. În Constanța nu exista o arhivă, nu se știa nimic despre pionierii baschetului, cum au luat ființă cluburile, rezultatele și performanță. Am vrut să las ceva pentru toată lumea, dar și pentru cei care doresc să se informeze, să aibă un punct de plecare. Am avut o sursă bună de inspirație. Am luat interviuri unor vechi practicanți, ajunși la vârsta de 80 de ani, și am folosit și informații din presa locală. Istoria pe care am pus-o în aceste pagini se întinde din 1918 până în 2014”, a precizat Mărțișor Hondrilă, care a avut nevoie de trei ani pentru ca lucrarea să vadă lumina tiparului. Cartea a fost tipărită în 250 de exemplare, costul unuia fiind de doar 20 de lei. Născut la 5 martie 1943, la Galați, profesorul Mărțișor Hondrilă a absolvit ICF Bucureşti, în 1967, iar apoi a fost antrenor la SSE Constanţa, la baschet juniori, preşedinte al Comisiei Judeţene de Baschet și lector la Facultatea de Educaţie Fizică din cadrul Universităţii “Ovidius”. A fost distins, în 1987, cu titlul de Profesor Evidențiat, iar în 1998 a devenit Antrenor Emerit. În anul 1993 a fost conducătorul delegaţiei de nouă sportivi a României la Olimpiada Sportului Şcolar din SUA, unde a avut și o intervenţie la UNESCO. Mărțișor Hondrilă a mai pregătit timp de nouă ani lotul naţional de juniori şi doi ani pe cel de seniori. Timp de 12 ani a deținut funcţia de inspector şcolar la IȘJ Constanţa, apoi a fost inspector general în Ministerul Educaţiei, în perioada 1995-1997.