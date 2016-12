S-a lansat primul single de pe albumul postum al lui Michael Jackson

Primul single de pe albumul postum al cântăreţului Michael Jackson, decedat în 2009, a fost lansat joi, în cadrul primei ediţii a galei iHeartRadio Awards, care a avut loc la Los Angeles. Single-ul ”Love Never Felt So Good”, compus şi înregistrat de Michael Jackson în 1983, este inclus pe albumul ”Xscape”, ce va fi lansat, pe 13 mai, de casa de discuri Epic Records, în parteneriat cu administratorii averii cântăreţului. Albumul include opt melodii originale, care nu au fost lansate până acum, înregistrate de Michael Jackson între 1983 şi 1999. Totodată, cântăreţul Justin Timberlake a dezvăluit joi, într-o postare pe platforma Instagram, că şi vocea lui apare pe înregistrarea cântecului ”Love Never Felt So Good”.

Prima ediţie a premiilor iHeartRadio, acordate în urma votului exprimat de fani, a avut loc joi, la Shrine Auditorium din Los Angeles, şi a fost transmisă în direct de televiziunea americană NBC. În cadrul acestei gale prezentate, printre alţii, de Selena Gomez, Adam Lambert şi Hilary Duff, au susţinut recitaluri rapperul Pitbull, Drake, Shakira, Pharrell Williams, trupa Thirty Seconds To Mars, Ed Sheeran, Ariana Grande şi formaţia britanică Bastille. Marea câştigătoare a galei a fost Rihanna, care a fost desemnată artistul anului.