S-a lansat Tirbuşon.ro - club al pasionaţilor de vin

Mediafax Group a lansat, ieri, www.tirbuson.ro, primul club dedicat pasionaţilor de vin care oferă posibilitatea abonării la vinurile preferate sau achiziţia lor la un preţ promoţional, în schimbul unei taxe anuale de membru, şi "dopFEST Crăciun 2013", primul târg online de vinuri din România. Site-ul introduce două concepte noi pe piaţa online de vinuri din România: abonamente (membrii clubului se abonează la vinurile preferate şi stabilesc unde, când şi cu ce frecvenţă să fie livrate) şi dopFEST (târgul online organizat cu ocazia principalelor sărbători ale anului).

www.tirbuson.ro demarează cu "dopFEST Crăciun 2013", primul târg online de vinuri din România, care îşi propune să aducă pe masa de sărbători a românilor vinul preferat, la alegere, din peste 30 de etichete participante la târg. Clubul îşi întâmpină membrii cu două oferte speciale cu ocazia lansării: o sticlă de vin cadou la prima comandă de şase sticle efectuată pe site şi 50% reducere la taxa de Membru Premium. "Tirbuşon.ro este o premieră pentru piaţa online de vinuri din România, fiind primul website care introduce conceptul de subscription e-commerce, materializat prin livrarea periodică a sticlelor de vin comandate în regim de abonament", a declarat Orlando Nicoară, directorul general Mediafax Group. "Tirbuşon.ro este continuarea firească a proiectului lansat acum un an şi jumătate, UnVinpeZi.ro. Ne propunem astfel să oferim celor de acasă noi oportunităţi şi variante de cumpărare a vinului online, pornind de la ideea unui club de vinuri. Am ales să dezvoltăm un proiect de la zero şi nu să adăugăm funcţionalităţi noi la cel existent, pentru că ne dorim ca ambele proiecte să funcţioneze în paralel, fiecare dintre ele având un scop precis: UnVinpeZi.ro - promovarea şi descoperirea vinului, Tirbuşon.ro - apartenenţa la un club de vinuri şi cumpărarea vinurilor favorite care nu trebuie să ne lipsească din casă în orice moment sau eveniment din viaţa noastră", a adăugat Matei Garici, project manager-ul site-ului.

Tirbuşon.ro este al doilea proiect de e-commerce al Mediafax Group, după lansarea, în luna iunie a anului 2012, a site-ului UnVinPeZi.ro. Site-ul oferă câte o etichetă de vin premium diferită în fiecare zi, şapte zile pe săptămână, într-un stoc limitat, la cel mai bun preţ disponibil online.