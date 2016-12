“Să mă păzească judecătoarea care i-a lăsat liberi”

Daniel Tiberiu Vădineanu, constănţeanul care a aflat că fosta soţie intenţiona să îl asasineze, este terorizat după ce magistraţii Tribunalului Constanţa au decis ca femeia şi concubinul ei să fie cercetaţi în stare de libertate. Bărbatul spune că îi este frică să mai meargă pe stradă pentru că oricând poate fi omorât. Vădineanu a declarat că nu înţelege ce probe i-ar mai fi trebuit judecătorului care a luat această decizie pentru a-i ţine pe cei doi după gratii. “Probabil trebuia să mă omoare ca să fie arestaţi. Dacă doamna judecător consideră că fosta soţie şi concubinul ei sunt doi oameni care nu prezintă pericol public, aş întreba-o „dacă dânsa ar fi în locul meu, ar fi luat aceeaşi decizie?” Doamna judecător cred că nu a înţeles că fapta a fost deja comisă. Au plătit un asasin să mă omoare. Norocul meu a fost că omul a fugit cu banii. Să vină doamna judecător să mă păzească acum, pentru că eu nu ştiu ce o să fac. Îmi este frică să intru în scara blocului. Până acum am purtat vestă antiglonţ şi am fost păzit de nouă poliţişti, care au stat cu mine în permanenţă, însă de acum înainte ce fac, pentru că poliţia m-a apărat doar până la adoptarea unei decizii a instanţei”, a spus indignat Vădineanu. Mai în glumă, mai în serios, Vădineanu spune că cel mai probabil o să îşi ia permis de port armă şi o să îşi facă o uniformă. “Cred că o să îmi pun vestă antiglonţ, îmi pun cască în cap, îmi iau pistol şi o să mă duc la doamna judecător să o întreb dacă îi place ţinuta mea. Dacă da, dăm comandă şi ne îmbrăcăm toţi la fel, pentru că avem doi criminali pe stradă. Spun asta pentru că cred că mai sunt şi alţi asasini plătiţi care mă urmăresc”, a mai spus Vădineanu. Bărbatul a precizat că a aflat de intenţiile fostei soţii de la doi dintre asasinii plătiţi. “Au venit la mine şi mi-au spus că i-a angajat fosta soţie să mă omoare. După ce am vorbit cu ei am sunat la poliţie, iar a doua zi am fost cu un poliţist sub acoperire să mă întâlnesc iar cu cei doi pentru a-mi aduce convorbirea dintre ei şi fosta soţie de pe un laptop. Din acea convorbire reieşea că ea are 17.000 de euro pentru a plăti pe cineva să mă asasineze”, a adăugat bărbatul. Andra RAFTU