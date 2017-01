S-a majorat preţul gazelor. Creşte şi valoarea facturii!

Deşi se ştia încă de anul trecut că preţul gazelor va creşte, la câteva săptămâni distanţă, autorităţile au fost luate prin surprindere de această veste. Marea problemă este în Bucureşti, unde populaţia trebuie să plătească cu peste 10% mai mult la factura de gaze.

Cum se explică creşterea şi ce înseamnă în economia cotidiană? Creșterea prețului de producție a energiei termice de la Elcen este cauzată de majorarea cu 13% a prețului la gazele naturale, componentă ce reprezintă 70-75% din costurile totale, a declarat, ieri, vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Emil Calotă. El a subliniat că Elcen, asemenea tuturor celorlalți 37 de producători de energie termică din România, beneficiază de ajutor de stat privind cogenerarea de înaltă eficiență, ajutor pe care îl plătește toată populația României, prin factura de energie, și trebuie să prezinte anual ANRE costurile de producție. „Fac o declarație privind evoluția costurilor de producție, pentru că în fiecare an ANRE e obligată să analizeze și să ajusteze pentru anul următor prețul de producere a energiei termice și energiei electrice, pentru că vorbim de cogenerare. Pe baza datelor pe care le-a transmis Elcen în cursul anului 2014, până în septembrie, pentru că perioada de analiză este 1 iulie 2013 - 30 iunie 2014, perioada de analiză aferentă anului gazier, care este puțin modificat faţă de anul calendaristic, pentru această perioadă se constată o creștere a costurilor aferente consumului de gaze naturale, creștere datorată prețului gazelor, care s-a majorat cu 13%. Acesta reprezintă o componentă de 70-75% din total costuri, deci cea mai mare parte. Creșterea prețului gazelor s-a reflectat în creșterea prețului de producție cu 10,22% pentru consumatorii casnici, cu 1,91% pentru consumatorii non-casnici racordați la RADET, cei ce primesc energie termică produsă de Elcen și furnizată prin RADET. Prețul pe care ANRE l-a aprobat pe baza datelor transmise de Elcen în cursul anului 2014, preț valabil de la 1 ianuarie 2015, este mai mare cu 10,22% pentru consumatorii casnici și, respectiv, 1,91% pentru consumatorii non-casnici”, a explicat Calotă.

PREŢUL DE PRODUCŢIE NU ESTE ŞI PREŢUL DE LIVRARE

El a subliniat că acest preț de producție nu este cel de livrare, de furnizare, căruia i se adaugă tarifele de transport, distribuție și furnizare ale RADET. „RADET spune că n-a modificat. Împreună, Elcen plus RADET au un preț final, care este aprobat de ANRSC (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice), nu e avizat de noi. Dar acest preț final, care e format din componenta Elcen și componenta RADET, se duce în Consiliul General al Capitalei și acolo, în funcție de nivelul de subvenționare, se stabilește prețul de facturare, preț pe care îl plătește consumatorul final de energie termică de la bloc, racordat la RADET. Depinde de bugetul fiecărui oraș ce are un sistem centralizat de alimentare cu energie termică cât poate subvenționa pentru ca prețul la populație să stea pe loc, să scadă sau să crească. În cazul Bucureștiului e decizia Consiliului General ca această subvenție să rămână pe loc, să scadă sau să crească, în funcție de nivelul ei prețul de facturare devenind și el mai mare, mai mic sau stând pe loc. Am înțeles că domnul primar general al Capitalei a anunțat deja că Primăria face eforturi ca, cel puțin pe ianuarie și februarie, prețul final să nu se modifice, urmând să preia probabil prin creșterea subvenției această creștere obiectivă a prețului de producție de la Elcen, care se datorează creșterii prețului la gaze”, a spus vicepreședintele ANRE.

PROBLEMA ESTE ÎNTRE ELCEN ŞI RADET

El a menționat că în acest caz se poate vorbi despre o problemă de natură economico-financiară între Elcen, care produce energia termică, și RADET, care o transportă, distribuie și furnizează. „Producătorul primește bani de la RADET, Radet primește bani de la populație și, astfel, problemele sunt greu predictibile, pentru că populația are probleme cu factura, iar Primăria nu plătește, cred, la timp subvenția”, a precizat Calotă.

ANUL ĂSTA SE REZOLVĂ Vicepreședintele ANRE este însă optimist şi speră ca anul acesta să se rezolve problemele referitoare la fuziunea celor două societăți, astfel urmând să fie clarificată din punct de vedere economico-financiar evoluția tarifelor pentru energia termică. „Să fim optimiști, să sperăm că în 2015 problemele istorice de furnizare a agentului termic în București se încheie sau intră într-o etapă evidentă de îmbunătățire odată cu fuziunea Elcen - RADET și implicit clarificarea din punct de vedere economico-financiar a evoluției prețului și tarifelor pentru energia termică, asta pe de o parte, iar pe de altă parte, așa cum a anunțat Parlamentul României, au pe agenda prioritară o lege a termoficării urbane în România, prin care nu doar Bucureștiul, ci și alte orașe mari să intre sau să aibă din punct de vedere legislativ niște condiții de îmbunătățire a serviciului de alimentare cu energie termică în regim centralizat”, a concluzionat vicepreședintele ANRE.

PROBLEME LA BUCUREŞTI

Primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, a anunțat, ieri, că Primăria Capitalei va acoperi majorarea tarifului de producție a energiei termice în lunile de iarnă. „Până se face cald afară (vom asigura subvenția - n.r.), după care vom trece la ceea ce înseamnă investiții făcute direct în CET-uri și în rețeaua de distribuție, în așa fel încât iarna lui 2015 - 2016 să nu ne prindă în această postură în care multe structuri ale statului se joacă cu noi și nu fac altceva decât să mărească prețul, după părerea noastră nejustificat, tocmai pentru a crea impresia că sunt preocupați de încălzirea populației”, a declarat Oprescu la Primăria Capitalei. El a spus că pe 24 decembrie 2014, în zi nelucrătoare, RADET București a primit de la SC Electrocentrale București SA (ELCEN) o înștiințare legată de majorarea tarifului de producție a energiei termice de la 1 ianuarie 2015. „Printr-o decizie a ANRE din 17 decembrie 2014 se majorează costul de producere a gigacaloriei cu 10,2%. Asta înseamnă o creștere de cost a producției de energie termică de la 168,8 de lei la 186 de lei, cu TVA inclusă”, a precizat primarul general. „RADET anunța că nu a cerut o majorare a costului de transport și distribuție a energiei termice, ceea ce înseamnă că, în costul total al prețului/gigacalorie, majorarea este de 5%. Precizez că Primăria Municipiului București nu a fost nici consultată și nici măcar informată de către SC Electrocentrale SA de această creștere de tarif, pe care o considerăm nefundamentată și arbitrară. Consider că decizia ANRE la solicitarea Electrocentrale București este total nedreaptă și îndreptată împotriva cetățeanului”, a menționat Oprescu.