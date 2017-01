S-a născut a doua oară, cu sprijinul semenilor

Un tînăr din comuna Aliman, diagnosticat cu tetrapareză spastică, are şanse să se vindece datorită sprijinului venit din partea Consiliului Judeţean Constanţa (CJC). Cristian Hristu, elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic din Cernavodă, beneficiază de 20.000 de lei, sumă alocată la iniţiativa preşedintelui CJC, Constantinescu Nicuşor Daniel, pentru efectuarea unei operaţii pe creier şi pe coloană, în străinătate. În urmă cu două luni, preşedintele CJC a aflat de cazul lui Cristian, de 19 ani, care suferă de această boala congenitală de la primarul comunei Siliştea, Mihai Soare. „Am aflat de problema lui Cristi de la mama sa şi am făcut demersuri la CJC pentru ca băiatul să poată face operaţia necesară în străinătate”, a spus Soare. Pînă la 18 ani, tînărul a încercat toate tratamentele care se fac în ţară, însă niciunul nu i-a ameliorat starea de sănătate. „S-a născut prematur şi a făcut hipoxie cerebrală şi din această cauză s-a instalat şi tetrapareza spastică. Am făcut multe recuperări, însă era nevoie de o operaţie pe creier pentru a exista sanse să-şi revină complet”, a declarat mama tînărului, Dina Hristu. Pentru a se putea trata, tînărul avea nevoie de o operaţie care se putea face numai în China, la Beijing, însă familia lui nu strînsese suma de 70.000 de lei, incluzînd şi cheltuielile aferente intervenţiei chirurgicale şi a apelat la ajutorul autorităţilor. Potrivit spuselor mamei, operaţia a fost riscantă, pentru că s-a făcut un transplant de celule stem şi celule OEC (celule olfactive protectoare) în coloana vertebrală şi pe creier. Luni, la Siliştea, cînd s-au acordat rechizitele şcolare oferite de CJC preşcolarilor şi şcolarilor din mediul rural, a fost prezent şi Cristi, împreună cu mama sa, ca să-i mulţumească primarului pentru demersul pe care l-a făcut la CJC. Totodată, femeia a dorit să-i transmită preşedintelui CJC faptul că ajutorul venit din partea sa l-a ajutat pe fiul său să-şi revină. „Prima parte din banii de la CJC i-am primit la sfîrşitul anului trecut, iar o altă parte, în februarie 2008. În Beijing am stat două săptămîni, perioadă în care băiatul şi-a revenit după operaţie şi a început să facă primii paşi şi, inclusiv, să stea în picioare. Fiecare pas făcut şi fiecare minut în care stă în picioare reprezintă un progres pentru el”, a spus Dina Hristu. Potrivit spuselor mamei, existînd şanse reale de recuperare în totalitate a tînărului. „Zilnic facem şase ore de exerciţii de recuperare. În urma intervenţiei chirurgicale se văd şi rezultatele. Acum are forţă în palme şi îşi poate mişca degetele, spre deosebire de stadiul în care era înainte de efectuarea operaţiei”, a mai spus mama lui Cristi. Timp de aproape un an, din aprilie 2007 şi pînă în februarie 2008, familia băiatului a strîns, alături de colegii săi de şcoală, bănuţ cu bănuţ, pentru a-i oferi lui Cristi şansa de a se opera în străinătate. În ciuda problemei sale de sănătate, Cristi este optimist şi vrea să urmeze o facultate. „După ce termin clasa a XII-a vreau să urmez Facultatea de Ştiinţe Politice sau Administraţie Publică din cadrul Facultăţii de Drept”, a spus tînărul.