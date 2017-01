Să navigaţi bine

Examenul de brevetare pe post de comandant de cursă lungă a prezidentului Băsescu se înscrie, fără îndoială, în cartea de aur a momentelor glorioase care au completat istoria minţilor luminate ale naţiunii. Îmi amintesc că fiecare clipă a examenului a ţinut naţiunea cu sufletul la gură, depăşind cu mult stările tensionate generate de examenele de admitere sau bacalaureat în care au fost implicate odraslele de rînd. La şapte ani, dacă Băsescu ar fi fost ales preşedintele României, parcurgerea primelor file din abecedar ne-ar fi pus pe jar! Din păcate, acele episoade importante ale istoriei, cînd prezidentul silabisea “Elena are mere”, au rămas într-un profund şi dureros anonimat. Păcat! De zece ori “păcat”, pentru că românului îi place să-şi vadă conducătorii iubiţi stînd cu burta pe carte, transpirînd şi mîncîndu-şi unghiile de emoţie. Există şi o parte a populaţiei care priveşte aceste lucruri cu o oarecare răutate. De pildă, de cînd cu moţiunea de cenzură, sînt destui alegători care abia aşteaptă ca premierul Tăriceanu să fie prins în timp ce copiază din programul social al PSD. Domnul Călin nu a avut puterea de discernămînt şi capacitatea de a-şi lua brevetul în specialitatea sa - intrarea pe contrasens. Poporul alegător este mîndru că şi-a văzut preşedintele în curtea şcolii, purtînd sub braţ un teanc de broşuri şi manuale pe baza cărora ne-a uluit în materie de capacitate profesională şi inteligenţă navală simulată. Poate că n-ar fi stricat ca televiziunile care au abordat acest subiect să fi transmis în direct şi cîteva secvenţe din recreaţia mare a Guvernului, perioadă în care, dacă vă amintiţi, prezidentul juca bîza americană şi lapte gros cu guvernanţii! Cetăţeanul de rînd patinează de bucurie ori de cîte ori i se prezintă o mărgică făcută de preşedinte, fie prin cezariană politică, fie direct... La şapte ani, dacă s-ar fi aflat în politică, cu siguranţă, prezidentul ar fi dat castanelor un dram de gingăşie. Nu ca în zilele noastre, cînd, se ştie, castanele prezidenţiale i-au umplut pe adversarii săi politici de cucuie! Brevetarea prezidentului i-a adus acestuia, în plină secetă propagandistică, un dram de popularitate, aruncîndu-l din nou în dizgraţie pe Călin premierul, căruia i se reproşează că circulă numai pe sens interzis. Poporul nu a înţeles prea bine dacă brevetul de comandant de cursă lungă, obţinut pe brînci de prezident, are sau nu vreo legătură cu promisiunea făcută în alegerile trecute. “Să trăiţi bine” sau “Să navigaţi bine” ? Aceasta-i întrebarea care le dă mari bătăi de cap celor care, iniţial, au crezut că şeful statului îşi ia brevetul în creşterea nivelului nostru de trai! La şapte ani, în prima sa zi de şcoală, ar fi ţinut cu astfel de cioace! De multe ori, conducătorii patriei sînt prezentaţi ca nişte eroi cînd, în fapt, îşi rezolvă problemele lor personale. Sigur, în democraţia noastră de doi lei, nivelul este mult mai evoluat. S-a trecut de la opt clase la brevete de tot felul. Nu-i rău! Chestia e ce legătură are amărăşteanul care trăieşte de pe o zi pe alta cu examenele particulare ale prezidentului care, fluturîndu-ne brevetul pe sub nas, ne mărturiseşte senin că nu are de gînd să-l mai folosească! După o asemenea logică, nu văd de ce nu sînt prezentaţi la televizor şi cei care adună, într-un an de zile, diplome cu snopul, cu toate că nu profesează în meseria pe care spun că o adoră! La şapte ani, la o vîrstă fragedă, cum s-ar spune, altfel juca prezidentul bambilici!