Să ne îngrijim singuri, profesionist, bătrânii!

În ultima perioadă, pe piață sunt puse la dispoziție tot mai multe cursuri de calificare pentru persoane care fie au deja un loc de muncă, dar vor să aibă și o diplomă de rezervă, fie vor să se recalifice. Vineri a fost lansat, la hotelul Flora din stațiunea Mamaia, un nou proiect POSDRU „Șanse noi pentru personalul medical. Un acces egal la ocupații de actualitate de pe piața muncii din domeniul sănătății”. La eveniment au participat reprezentanţi ai beneficiarului - Asociația Regională pentru Dezvoltare Socială, ai partenerilor - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase (SCBI) Constanța, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. dr. Matei Balș“, Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane și SC Ms Expertmob SRL, cărora li s-au alăturat reprezentanţi ai unor instituţii cu responsabilităţi în domeniul ocupării forţei de muncă din regiune. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea şi promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen în societatea românească, în general, şi, în mod direct, pentru un număr de 740 de persoane, prin dezvoltare profesională, formare, consultanță și campanie de informare și conștientizare. 520 de femei din domeniul sănătății, provenind din toate regiunile țării, vor beneficia de programe de pregătire profesională care le vor permite un acces egal şi crescut la piaţa muncii, precum şi promovarea în carieră. Din grupul-ţintă mai fac parte 150 persoane - personal al organizaţiilor societăţii civile şi 40 de persoane - personal al autorităţilor publice, dar şi 30 de experţi şi operatori mass-media. Aceştia vor fi formaţi, sensibilizaţi şi informaţi cu privire la necesitatea implementării principiului egalității de şanse şi de gen în societatea românească, potrivit managerului de proiect Marian Negrea. ”Ne dorim să pregătim o serie de cadre medicale pentru două tipuri de activități, babysitter și îngrijiri la domiciliu. În momentul de față, peste tot în lume, medicina își definește așa-numitul loc de acordare a îngrijirilor de sănătate, locul unde se asigură îngrijirile de sănătate. După cum știți, există o îmbătrânire a populației, această îmbătrânire asociază și o serie de comorbidități, care nu necesită neapărat o internare în spital, ci necesită îngrijiri de sănătate”, a declarat un partener important în proiect, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș“, prezent la Constanța, prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel.

PENSIONARII NU TREBUIE „ÎNGROPAȚI DE VII“ El a subliniat că persoanele aflate spre vârsta de pensionare sunt ținta principală a cursurilor. ”Deși sunt în puterea fizică și pot efectua activități, sistemul actual obligă la pensionare și atunci este bine să le putem acorda o șansă cu o nouă calificare, cea de îngrijire la domiciliu”, a declarat profesorul. Institutul Național de Boli Infecțioase are deja o reputație foarte bună în ceea ce privește acordarea îngrijirilor la domiciliu la pacientul critic, o serie din aceste activități fiind preluate și introduse în noua curiculă, astfel încât persoanele respective să știe în primul rând să acorde primul ajutor dacă pacientul cade, se lovește, nu poate să respire etc., prin manevre minimale. ”În acest scop, la ”Matei Balș” se va înființa un laborator cu manechine, avem deja unele care sunt folosite în secția de terapie intensivă, dar vrem să extindem cu modulele pentru îngrijiri la domiciliu și aici intră incluziv perfuzia, injecțiile de toate felurile, dezobstruarea căilor respiratorii, proceduri de aspirație, care să asigure un tablou cât mai larg și cât mai cuprinzător cu acest tip particular de îngrijire - la domiciliu, care nu necesită prezența tuturor”, a declarat managerul Institutului ”Matei Balș”. La rândul său, managerul SCBI (spital partener principal în cadrul proiectului), dr. Stela Halichidis, este de părere că aceste proiecte sunt binevenite pentru că aduc un aport atât pentru spital, cât și pentru personalul implicat. ”Se vor constitui centre de excelență pentru pregătirea personalului în cadrul spitalului. De la noi din spital participă personalul mediu și auxiliar. Dar trebuie spus că sunt implicate în proiect mai multe spitale din oraș, dar și din București”, a spus managerul.