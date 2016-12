„Să ne răzbunăm, iubito!”, succes de la prima reprezentaţie

Teatrul de Stat şi-a îmbogăţit repertoriul cu o nouă comedie de succes, „Să ne răzbunăm, iubito!”, de Georges Feydeau, în regia Feliciei Dalu. Realizată în colaborare cu Fundaţia „Fantasio”, spumoasa comedie cu răsturnări de situaţie, adesea predictibile, dar care surprind în mod plăcut publicul, care reacţionează pozitiv, a avut premiera sîmbătă seara. Piesa, care are ca punct de plecare vodevilul celebrului dramaturg francez, al cărui stil este binecunoscut din piesa „Scaiul”, s-a jucat cu sala plină şi a marcat un dublu moment aniversar pentru actriţa Maria Lupu Vasilescu: 50 de ani de existenţă şi trei decenii dedicate artei teatrale.

Îndrăgita actriţă a ales să-şi serbeze ziua de naşter, alături de colegii săi, fie că aceştia s-au aflat în faţa publicului sau în sala de spectacole. Pe scenă i-au fost alături Mihai Sorin Vasilescu, Eugen Mazilu, Dan Cojocaru, Liliana Bărăscu/Laura Iordan, Mirela Pană, Adrian Dumitrescu şi Cosmin Mihale, actori care şi-au adus contribuţia la realizarea unui spectacol de succes pentru publicul constănţean. „Dorinţa mea a fost ca, după ce mi-am unit destinul cu acest bărbat pe scenă (n. r. Mihai Sorin Vasilescu), să marchez aniversarea celor 50 de ani cu un spectacol. M-am născut în 1959, în 1979 am debutat, astfel că în 2009 fac 30 de ani de carieră şi 50 de viaţă. Am vrut să unesc aceste evenimente şi să creez un singur eveniment pentru noi toţi. Noi stăm mai mult aici, la teatru, decît acasă”, a spus Maria Lupu Vasilescu. Sub pretextul pasiunii pentru vînătoare, avocatul Gaston, interpretat cu multă vervă de explozivul actor Mihai Sorin Vasilescu, merge să se întîlnească cu amanta sa, pe care, fără să ştie, o... împarte cu mai tînărul frate al soţiei sale, Jean Pierre (Adrian Dumitrescu). Această „pasiune” a soţului marchează destinul întregii familiei şi al apropiaţilor săi, cum ar fi prietenul, Maurice, doctor cu suflet de poet, redat convingător de către Dan Cojocaru.

Actriţa Maria Lupu Vasilescu, sărbătorită în sala de spectacole

Maria Lupu este tonică şi fascinantă în rolul Leontinei. Soţie naivă, ea este uşor impresionabilă şi uşor de păcălit, acţionînd în pripă, spre deliciul celor care au de cîştigat de pe urma naivităţii ei, dar şi spre cel al publicului. „De azi, bărbatul îmi va cunoaşte mînia. Ochi pentru ochi şi dinte pentru tine”, perorează Leontine, soţia înşelată, care cere, apoi, să fie răzbunată de prietenul familiei, doctorul Maurice. Jean Pierre, personajul interpretat cu talent şi cu multă dezinvoltură de către Adrian Dumitrescu, atrage atenţia asupra sa, fiind una dintre cele mai simpatice apariţii ale serii. El iese întotdeauna în cîştig, reuşind să „ciupească” cîte ceva de la fiecare, spre folosul buzunarului său de student. În rolul Angelei, femeia de condiţie îndoielnică, „contesă sau principesă după soţ”, care închiriază camere pentru amorezi, actriţa Mirela Pană reuşeşte să atragă atenţia publicului, întregind tabloul unei societăţi în care „escapadele amoroase” ale partenerilor de viaţă adulteri sînt considerate o afacere. Liliana Bărăscu, interpretînd rolul subretei Babette, complice a stăpînului „vînător” şi preocupată mai mult de „obiceiurile” vizitatorilor, este o prezenţă care dă o notă de culoare scenelor comice. Demnă de apreciat este apariţia insolită a comisarului Ulrich, în interpretarea lui Eugen Mazilu, a cărui prezenţă inopinată derutează şi creează suspans în rîndul personajelor şi al spectatorilor, deopotrivă. Cosmin Mihale interpretează rolul soţului rigid şi încornorat, care nu iese din tipare şi care apelează la justiţie pentru mult rîvnitul statut social de „soţ burlac”.

Pentru spectacolul „Să ne răzbunăm, iubito!”, de Georges Feydeau, actorii s-au pregătit mai puţin de o lună, deşi acest proiect datează de mai bine de un an. Maria Lupu a precizat că, pentru prima dată în cei aproape 20 de ani de căsnicie, a reuşit să repete acasă, împreună cu Mihai Sorin Vasilescu. Premiera a fost încununată de succes, după reprezentaţie, actriţa Maria Lupu fiind personajul principal al serii, sărbătorindu-şi ziua de naştere în prezenţa colegilor şi a prietenilor, în sala de balet a Teatrului de Stat. Spectacolul a cărui scenografie este semnată de Mihai Păstramagiu a avut o reprezentaţie şi ieri seară.