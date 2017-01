Să o ajutăm pe Andreea în lupta cu leucemia!

Andreea, din Constanţa, are doar patru ani şi suferă de o cumplită boală: leucemie. Este internată la Spitalul „Marie Curie“ din Bucureşti, loc unde medicii o pot ajuta în lupta cu greaua suferinţă. Fetiţa ştie prea bine că este bolnavă şi că trebuie să fie ascultătoare. Deja se comportă ca un om mare, ştie că are responsabilităţi serioase, ştie că trebuie să respecte cu stricteţe tratamentul, adică să înghită toate pastilele care îi sunt administrate, la anumite ore. Reuşeşte chiar şi să pronunţe denumirile sofisticate ale substanţelor. Mama sa, Elena Stafie, a povestit că Andreea a fost o fetiţă perfect sănătoasă până în vară, când au început să apară problemele. Copila se tot plângea că o doare burta, că are stări de vomă. La scurt timp au apărut vânătăi pe picioare chiar dacă nu se lovea, semn că ceva era în neregulă. Părinţii au dus-o la medic, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa, loc unde i s-a stabilit diagnosticul. Au mers cu ea la Bucureşti, aici existând mari speranţe pentru micuţă. Şeful secţiei de oncopediatrie a Spitalului „Marie Curie“, dr. Cristian Scurtu, a precizat că micuţa pacientă are leucemie acută limfoblastică. “Sperăm să răspundă la tratament. Chiar are şanse mari de a se vindeca numai

cu chimioterapia pe care o face în acest moment”, a spus medicul-şef. Din păcate, tratamentele copilei sunt costisitoare, în general cheltuielile sunt mari, la fel ca şi drumurile repetate la Bucureşti. Copila va merge acasă de Crăciun să-l aştepte pe Moşul, abia aşteaptă, dar pentru asta ea trebuie să-şi continue tratamentul la domiciliu. Părinţii ar face totul pentru ca fetiţa lor să fie sănătoasă, dar nu-şi permit prea multe. Şi-ar vinde şi casa, dar nu sunt proprietari.

Toţi cei care vor să ajute familia Andreei pot dona în contul în lei: RO29RNCB0746126299550001 - titular Elena Stafie, Banca BCR.