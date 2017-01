Să o ajutăm pe Aura! Trebuie doar să donăm sânge!

Este tânără și vrea să se bucure de viață, în niciun caz să stea prin spitale. Nu s-a gândit nici măcar o secundă că se poate îmbolnăvi grav, peste noapte, că trebuie să înfrunte operații și tratamente pentru a supraviețui. Nu cu mult timp în urmă a fost diagnosticată cu trombocitopenie idiopatică. Cu alte cuvinte, trombocitele îi scad de la o zi la alta, viața sa fiind în pericol dacă nu ar beneficia de tratament sub supraveghere de specialitate. Sunt cazuri în care numărul trombocitelor poate fi atât de mic încât poate apărea sângerarea internă, care este extrem de periculoasă. Trombocitele se strâng în număr mult prea mare în splină, contrar funcționării normale, așa că s-a luat decizia de înlăturare a organului. Inițial s-a tratat la Constanța, dar a ajuns la București. A căutat și face tot ce îi stă în putere pentru a trece cu bine peste greaua încercare, ca orice om care vrea să fie împăcat că a făcut totul. Medicii i-au spus că trebuie să se opereze, dar pentru asta are nevoie de sânge. ”Aura are o șansă la viață dacă voi, cei ce citiți acest mesaj, puteți dona sânge, orice grupă, nu contează. Trebuie ținut cont că este urgent, iar la Centrul de Transfuzii trebuie spus numele ei”, este un mesaj postat pe rețeaua de socializare Facebook. Cei care vor să o ajute pe tânără trebuie doar să se prezinte la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) Constanța și să spună că donează pentru Ulmanu Aurelia, tânăra din Constanța care este internată la Spitalul Fundeni și care are nevoie urgentă de operație.