S-a premiat excelenţa

Farmaciştii din România au premiat, miercuri seară, excelenţa în sistemul farmaceutic, profesionalismul, meritele deosebite, campaniile dedicate pacienţilor sau specialiştilor, în cadrul celei de-a doua ediţii a Galei Farmaciştilor. „Aş vrea să vă spun că am hotărât, anul trecut, să organizăm această gală fiind cumva şi sub influenţa câtorva cuvinte spuse de Octavian Paler: “Timpul este o fiară care are o nesfârşită răbdare de a înghiţi totul”. Şi ca să înghită ceva mai greu, este bine ca la sfârşitul fiecărui an să facem un mic bilanţ şi să încercăm să arătăm ceea ce este bun. (...) La cea de-a doua ediţie, dorinţa noastră este de a întrona şi la noi obiceiul altor profesii de a-i sărbători cu drag pe aceia dintre noi care, cu muncă cinstită, sârguincioasă şi folositoare societăţii, nu şi-au părăsit ani mulţi postul de grăniceri ai sănătăţii publice”, a spus preşedintele Colegiului Farmaciştilor din România, Dumitru Lupuleasa. Primul premiu al galei, pentru Carte farmaceutică, a fost înmânat de ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, farmaciştilor Auro Rusu şi Gabriel Hâncu şi psihologului Marina Dorina Paşca, pentru volumul “Ghidul farmacistului în comunicarea cu pacientul”. La aceeaşi categorie, a mai fost oferit un premiu prof. univ. dr. farm. Niculina Mitrea, de la Facultatea de Farmacie din Bucureşti, pentru volumul “Vitaminele în procesele metabolice”, distincţia fiind înmânată de dr. Vasile Cepoi, consilier al primului-ministru. Şi premiile au continuat. Au mai fost felicitaţi studenţi, farmacişti, profesori doctori, colegii, jurnalişti în domeniu, asociaţii, farmacii independente, farmacii ale spitalelor etc.