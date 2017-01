„Să punem mai mult preţ pe meseria de a face film pentru marele public” (II)

Finalul lui 2010 ne oferă premiere şi nume noi, în peisajul în spectaculoasă mişcare al cinematografiei noastre. „Periferic”, de pildă, este titlul unui film regizat de un autor cu studii americane. Tânărul cineast Bogdan George Apetri a vorbit, într-un amplu interviu, despre filmul său, „Periferic”, din care publicăm, astăzi, cea de-a doua parte.

Reporter (Rep.): Să înţeleg că v-a fost mai greu să alegeţi actorii, să porniţi filmul, care este, de fapt, o coproducţie România-Austria.

Bogdan George Apetri (B. G. A.): Am parcurs o perioadă de tatonare, încercând să stau cât mai mult în România. Ne-a luat ceva timp rescrierea scenariului.

Rep.: În ce sens?

B. G. A.: Am eliminat o parte din material, ţinând seama că - aşa cum titlul o spune - „Periferic” era alcătuit dintr-o suită de aspecte de la marginea societăţii. Se construia un tablou la o scară mai mare. Ne-am concentrat asupra unui singur fir epic, schimbând chiar şi personajul principal. Iniţial, era un băiat. Am dorit să fie o femeie ca protagonist, nu doar ca povestea să nu semene cu „Eu când vreau să fluier, fluier”, al cărui subiect era extras din aceeaşi lume, a închisorilor.

Rep.: Aţi avut acceptul celor doi autori ai ideii iniţiale?

B. G. A.: Desigur. Lui Cristi chiar i-a plăcut schimbarea operată.

Rep.: Filmul are o evidentă notă spectaculară.

B. G. A.: Când regizez o scenă, o secvenţă, mă gândesc, în primul rând, cum va fi ea receptată de spectator.

Rep.: Este consecinţa pregătirii la o şcoală de film, cea americană, preocupată de aspectul comercial al receptării?

B. G. A.: Poate, dar nu numai. Am învăţat „meseria” de a face film. Accentul se pune pe meşteşug, în sensul foarte larg al termenului. Acolo ni s-a inoculat ideea startului. Trebuie să-ţi fie foarte clar ce fel de film vrei să faci.

Rep.: Vă întreb şi eu: ce fel de film aţi făcut?

B. G. A.: Unul care să fie urmărit cu sufletul la gură.

Rep.: Cred că aţi şi reuşit. Totul este bine articulat, foarte concentrat: unitate de timp, de loc, de acţiune.

B. G. A.: Aşa am dorit să fie. O concentrare pe fapte rapide şi eficiente.

Rep.: Vă ajută şi Ana Ularu, interpreta rolului principal.

B. G. A : Da, în funcţie de personalitatea ei am mai schimbat câte ceva chiar înaintea filmărilor. Dar mai este şi Mimi Brănescu, care face altceva decât până acum.

Rep.: Asemenea lui Andi Vasluianu, distribuit în rolul fratelui. Şi lui i-aţi conferit o altă „faţă”.

B. G. A .: Este, ca şi ceilalţi, de fapt, un excelent interpret.

Rep.: Proiectul următor?

B. G. A.: Nu am niciunul imediat. La New York, am deja unele lucruri în desfăşurare, ca producător şi operator. De aceea mă şi grăbesc să iau primul avion, însă mă voi întoarce cât mai repede cu putinţă.