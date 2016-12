Să râdem cu ţărăniştii!

07:33:18 / 04 Martie 2014

Pavelescule, cine te baga pe tine in seama

Comentariile sant de prisos,Pavelescu asta e bolnav psihic, e handicapat, de cate ori l-am vazut in dezbateri publice, in afara de jigniri , urlete, atac la persoana, altceva baiatul asta nu stie. Chiar Pavelescu, Antonescu inca mai cred ca politica bascaliei, scandalurilori si arogantei promovata de mincinosul Basescu mai tine la romani. Eu cred ca vremea lor a trecut, acum ar tr. sa fim predomine, modestia, respectul , seriozitatea, si asta am vazut la Ponta, efectul a fost cresterea economica de3,5% , cea mai mare din UE, si cu siguranta ca va fi din ce in cemai bine.Sa nu uitam dezastrul lasatde Basescu-Boc in toate structurile societatii.