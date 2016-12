S-a reluat imunizarea bebeluşilor împotriva tuberculozei!

Vaccinarea nou-născuţilor împotriva tuberculozei (BCG) va fi reluată, a anunţat, vineri, ministrul Sănătăţii, dr. Raed Arafat, după ce experţi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) dar şi ai Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor Transmisibile (ECDC) au ajuns la concluzia că produsul, importat din Danemarca, nu are nicio problemă. Reamintim că oficiali ai MS au luat, pe 22 noiembrie, decizia sistării imunizării bebeluşilor după ce mai mulţi părinţi au reclamat reacţii adverse severe în urma vaccinării cu produsul danez. „Deoarece existau puncte de vedere divergente ale specialiştilor privind evoluţia după vaccinarea cu BCG şi în urma unei prime analize asupra situaţiei create, am decis să solicităm o opinie neutră şi avizată”, spunea dr. Arafat. Experţii străini au concluzionat că produsul este sigur, rata reacţiilor adverse uşoare sau moderate fiind una aşteptată, de doar una la mie în România. Potrivit ministrului Sănătăţii, în România au fost vaccinaţi, cu primul lot de doze din Danemarca, peste 136.000 de copii, înregistrându-se 134 de reacţii adverse constând în mărirea nodulilor limfatici - lucru comun după o astfel de imunizare. „Nu a fost nicio complicaţie severă, cum ar fi ostiomielita, iar absenţa grupărilor de cazuri arată că nu au fost nici erori sistematice legate de tehnica de administrare. La Institutul „Marius Nasta” din Bucureşti au fost mai multe cazuri pentru că unele au provenit din alte judeţe”, a explicat ministrul. Dr. Raed Arafat a mai spus că, în urma analizei făcute de specialiştii străini şi de cei români, siguranţa vaccinului danez nu este pusă sub semnul întrebării. Demnitarul a precizat că acest vaccin este distribuit din 1934 în toată lumea şi este autorizat în 46 de ţări. „În nicio ţară nu s-a oprit imunizarea şi nici nu a fost schimbat vaccinul”, a subliniat ministrul, care a explicat că reacţiile adverse înregistrate în România pot fi urmarea schimbărilor de tulpină din vaccin.

ÎNCEPÂND DE VINERI SEARA, S-A RELUAT VACCINAREA LA CONSTANŢA La Constanţa, de la începutul anului au fost vaccinaţi BCG, în cadrul programului naţional de vaccinare al MS, 6.500 de copii, dintre care şapte au prezentat reacţii adverse. Nou-născuţii au fost imunizaţi cu produsul din Danemarca, în lipsa celui de la Institutul „Cantacuzino”, liniile de producţie ale institutului din România fiind sistate. „Un caz a fost uşor, fiind vorba de un abces repetat care s-a rezolvat, restul de şase cazuri au fost adenite şi limfadenite axilare stângi, unul dintre cazuri prezentând inclusiv ganglioni latero cervicali stânga. Adenită înseamnă inflamarea ganglionilor în zona axilară şi în zona gâtului. Ultimul caz înregistrat în judeţul Constanţa a fost în luna septembrie”, declara, zilele trecute, directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Constantin Dina. Oficialul a declarat că mai există peste 8.500 de doze din vaccin în judeţul Constanţa, în farmacia Direcţiei de Sănătate Publică. „În această seară (vineri - n.r.) a sosit ordinul MS nr. RA 628/29.11.2012 privind anularea suspendării vaccinării BCG la nou-născuţi, cu aplicare imediată. Aşa că, imediat, am dispus reluarea vaccinării nou-născuţilor. Luni dimineaţă vom face o evaluare pentru a vedea câţi nou-născuţi nu au fost vaccinaţi, aceştia urmând a fi chemaţi la spitale pentru imunizare”, a declarat directorul executiv al DSPJ Constanţa.

NU REFUZULUI VACCINĂRII! Medicii spun că refuzul de a vaccina copiii pune în pericol viaţa acestora. Ministrul Sănătăţii a explicat că, în ultimul deceniu, vaccinul contra tuberculozei a contribuit la reducerea la jumătate a numărului de cazuri de TBC la populaţia sub 14 ani în România, unde, în fiecare an, aproximativ 1.000 de copii încă mai dezvoltă forme severe ale bolii. „Copiii, dacă nu sunt vaccinaţi, pot dezvolta forme severe de tuberculoză în primii ani de viaţă, o treime dintre aceste cazuri fiind constatate la copii sub cinci ani”, a precizat dr. Arafat. Totodată, în cele şase luni în care vaccinul nu a fost disponibil în 2011, s-a constatat clinic o sporire a numărului cazurilor severe de tuberculoză la copii.

În ţări cu prevalenţă mare a tuberculozei, cum este România, beneficiile vaccinării sunt mai mari decât riscurile, susţine ministrul Sănătăţii, dr. Raed Arafat, adăugând „în nicio ţară nu s-a oprit imunizarea şi nici nu a fost schimbat vaccinul”.