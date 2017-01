S-a reluat şi Campionatul Judeţean de Fotbal

Duminică a avut loc prima etapă din retur şi în Campionatul Judeţean de Fotbal. Remiza înregistrată în derby-ul Seriei Est, 1-1 între echipele din Valu lui Traian şi Comana, le-a permis celor din Amzacea să ajungă la un singur punct de podium. Cele trei formaţii se vor duela pentru şefie în această serie, în condiţiile în care primele două clasate nu au drept de promovare. În Seria Nord, Mircea Vodă, Ciobanu şi Ştef Serv Seimeni au cîştigat şi diferenţa de puncte se menţine, în timp ce Peştera a rămas lider detaşat în Sud, Ostrov neavînd drept de promovare.

Iată rezultatele etapei de duminică - SERIA EST: CFR Constanţa - CSM II Medgidia Valea Dacilor 0-1 (Manafu 29-autogol); Aurora II 23 August - Fulgerul Chirnogeni 2-2 (Vasioi 30, P. Florea 39 - Dragomir 34, 85); Voinţa Valu lui Traian - Avîntul Comana 1-1 (Mustafa 30 - Benghea 80); Unirea Topraisar - AS Bărăganu 8-0 (Cl. Sandu 1, 68, 70, 83, Iordachi 15, Ianoş 18, V. Dumitru 33, Hanganu 79); Viitorul II Cobadin - Viitorul Cerchezu 3-1 (M. Gîscă 45, 80, A. Leonte 63 - Vlădescu 85); AS Ciocîrlia - AS Independenţa 3-0 (Pitrop 8, 47, I. Vasile 76); Luceafărul Amzacea - Viitorul Mereni 5-1 (D. Cristea 54, 62, Saban 85, 90, Curelaru 93 - Socianu 48); Recolta Negru Vodă - Sparta II Techirghiol 4-2 (R. Baicu 28, 72, Tomiev 62, Ciortan 82 - Bîtu 8, Pavlicu 28). Clasament după 16 etape: 1. Cobadin II 36p; 2. Techirghiol II 36p; 3. Valu lui Traian 33p; 4. Comana 32p; 5. Amzacea 32p; 6. Topraisar 28p; 7. Negru Vodă 28p; 8. 23 August II 27p; 9. CFR 26p; 10. Chirnogeni 24p; 11. Mereni 19p; 12. Ciocîrlia 17p; 13. Independenţa 15p; 14. Valea Dacilor 13p; 15. Bărăganu 4p; 16. Cerchezu 1p.

SERIA NORD: Pescăruşul Gîrliciu - Viitorul Vulturu 5-0 (D. Răducan 21, 32, 76, Furnică 66, 88); Dunărea Ciobanu - CSS Medgidia 6-2 (D. Boboc 20, 88, R. Tudor 25, 80, Dima 38, Mititelu 64 - Cimpoeru 10, 15); Ulmetum Pantelimon - Gloria Seimeni 1-3 (N. Toma 76 - Ad. Oprea 63, V. Rusu 71, Comăneci 74); Sport Club Horia - Dunaris Topalu 1-3 (Şeitan 73 - G. Ion 37, 83, Teacă 75); Sportul Tortomanu - Viitorul Tîrguşor 2-2 (Chiru 9, Manole 20 - V. Petre 5, A. Stoica 75); Viitorul Fîntînele - Pescarul Ghindăreşti 3-1 (V. Ioniţă 9, Drăgan 55, Şerban 80 - Iacob 63); Ştef Serv Seimeni - Steaua Dorobanţu 3-1 (Grosu 52-autogol, Cileagă 71, Stîngă 86 - Oborogeanu 53); Voinţa Siminoc - Dacia Mircea Vodă 0-3 (gazdele s-au retras din campionat). Clasament după 16 etape: 1. Mircea Vodă 43p; 2. Ciobanu 40p; 3. Ştef Serv Seimeni 39p; 4. Siminoc 30p (15j); 5. Gîrliciu 29p; 6. Tortomanu 27p; 7. Fîntînele 25p; 8. Pantelimon 23p (15j); 9. Gloria Seimeni 23p (15j); 10. Topalu 22p; 11. Horia 18p (15j); 12. Ghindăreşti 17p; 13. CSS Medgidia 16p; 14. Tîrguşor 10p; 15. Vulturu 4p; 16. Dorobanţu 3p.

SERIA SUD: Peştera Dobrogei Peştera - Sport Prim Oltina 4-4 (Piron 6, 94, R. Bucur 71, Langu 78 - M. Ioniţă 24, 51, Culea 50, 87); Marmura Deleni - Trophaeum Adamclisi 2-2 (Todirică 27, Stoian 66 - Oglan 17, 67); Inter Ion Corvin - Dunărea II Ostrov 1-4 (N. Ion 76 - Macaşoi 38, Cotabiţă 42, Pîslaru 66, 84); Progresul Dobromir - Sacidava Aliman 3-3 (Sunai Ismail 27, Selcin Ismail 30, Selian Ismail 70 - I. Constantin 11, 47, 69). Clasament după 15 etape: 1. Peştera 35p; 2. Ostrov II 33p; 3. Oltina 23p (14j); 4. Adamclisi 23p; 5. Ion Corvin 16p (14j); 6. Deleni 14p; 7. Aliman 13p; 8. Dobromir 8p.

Arbitru lovit de... tatăl jucătorului eliminat!

La meciul dintre Ştef Serv Seimeni şi Steaua Dorobanţu, scor 3-1, în min. 54 s-a petrecut un incident reprobabil. Arbitrul George Bodnar a eliminat pentru injurii unul dintre jucătorii gazdelor, Ştefan Florea, moment în care pe teren a intrat un spectator şi l-a lovit cu pumnul pe arbitru, în zona tîmplei şi a urechii drepte. După ce oamenii de ordine l-au evacuat din teren pe agresor, Bodnar a mai fost lovit şi de jucătorul eliminat, care i-a dat un picior în spate. În raportul său suplimentar, arbitrul menţionează că agresorul a fost chiar tatăl jucătorului eliminat! Deşi afectat de cele întîmplate, George Bodnar a dus meciul pînă la capăt, apoi a depus o plîngere penală la poliţie împotriva celui care l-a lovit cu pumnul. Arbitrul lovit, fiul fostului arbitru Constantin Bodnar, are doar 19 ani, cu unul mai puţin decît Florea, jucătorul echipei din Seimeni.