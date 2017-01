Să resuscităm turismul cultural! Soluția?

08:35:43 / 07 Mai 2015

Ce sa resuscutati oameni buni? Turismul cutltural? Se poate, dar cu oameni responabili la nivelul comunitatilor. Sa fie interes si din partea autoritatilor copetente. Sa se implice serios si institutiile de cultura. Si gata! ....se resusciteaza! In cazul de fata, a fost, asa cum scrie mai sus, un bambilici! ....adica o discutie intre hotelieri, care nu au aba cu ...resuscitarea si trei personaje colorate care, la randul lor trebuiesc resuscitate pentru ca problema turismului cultural trece razant pe langa ele fara sa o observe. Asa intalniri o sa tot faceti pana moare de tot..... pacientul....aaaaaa! pardon! ...turismul cultural! Dar este si ei oameni! O plmbare la Mamaia, o apa minerala, o gustarica si putina publicitate nu le strica. Sunt tineri si nelinistiti in cariera si asteapta sa-i ...reusciteze ceva....In rest, sa intrebati si Primaria ce planuri are pentru zona istorica. Cu asta sa incepeti. Figurinele alea triste din poza, nevinovate din punct de vedere al turismului cultural, pot, in cel mai bun caz, sa faca ghidaje in siturile istorice. ....Cu conditia sa fie ...resuscitatein prealabil!