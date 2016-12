S-a rezolvat problema pachetelor cu alimente. Azi începe distribuția!

12:47:07 / 08 Aprilie 2015

Bani pt. saraci

Domnilor de la primarie, dar cine verifica cine are dreptul la alimente si cine nu? Doar adeverinta de pensionar? Pai mergeti dumneavoastra pe strada Bucuresti la sensul giratoriu si vedeti acolo o madam care beneficiaza de alimente avand o pensie mica in acte, in schimb are spatiile de la parter inchiriate la societati de unde incaseaza chirii!!! Atunci cum se verifica totusi sa beneficieze de aceste pachete cei care le merita, nu cei care au alte venituri si merg in statiuni in afara. Este vorba despre spatiile unde exista si o spalatorie.