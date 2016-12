Să salvăm împreună un copil! E nevoie de doar un SMS!

La o zi după naștere, Matei Teodor a fost diagnosticat cu hipoacuzie neurosenzorială bilaterală profundă. Mai exact, copilul nu aude. Acum, Matei are 6 luni. Pentru ca problema sa de sănătate să fie rezolvată, el are nevoie de un implant cohlear, pentru care familia trebuie să plătească 24.000 de euro. Asociația “Salvează o inimă” a lansat campania umanitară “Matei vrea să audă!”, iar românii îl pot ajuta prin trimiterea unui simplu SMS cu textul “Matei” la numărul de telefon 8832 sau pe platforma online a Asociației - https://salveazaoinima.ro/campaigns/matei-teodor/. De asemenea, se poate dona și în conturile bancare ale mamei, RO65BRDE240SV67225482400 (ron), R061BRDE240SV73061082400 (euro), RO19BRDE240SV73060952400 (USD), RO19BRDE240SV73060952400 (lire sterline). “Au fost momente în care mi-am pierdut orice speranță că Matei al meu o să aibă o viață normală. Speranța a venit într-o secundă și parcă am simțit un val de energie care m-a făcut să lupt pentru copilul meu. În momentul de față sunt mai motivată ca oricând și pregătită să înfrunt orice numai ca Matei să mă poată auzi”, a spus Ana Teodor, mama lui Matei. Numărul de SMS 8832 este valabil în perioada 1 - 30 septembrie 2015. Suma alocată cauzei este de 2 euro. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Telekom și Orange, pentru cartelele preplătite, TVA-ul a fost reținut la achiziționarea creditului. Pentru donaţiile de pe cartele preplătite, în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA. Numărul este oferit gratuit cu sprijinul Asociației “Salvează o inimă”.