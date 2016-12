Să salvăm viața unui înger! Maria are nevoie urgentă de noi toți!

Viața unui copil de doar un an și 3 luni este în mâinile noastre. Familia, în loc să se bucure de minunea care a fost adusă pe lume, cere ajutor disperat să o salveze. Nimeni nu s-a gândit nici măcar o clipă că fetița lor este nevoită să îndure o boală extrem de rară, ce are remediu doar peste granițele țării. Asta nu ar fi nimic dacă prețul intervenției la care trebuie supusă micuța nu ar fi atât de mare: 200.000 de euro.

POVESTEA MARIEI ”Saveli Antonia Maria, fetiţa mea, s-a născut pe 1 august 2014, la 38 de săptămâni, cu o greutate de 2.550 grame şi 47 cm. Naşterea a fost prin cezariană, programată la sfatul medicului din cauză că cea mică nu lua în greutate. La momentul respectiv mi-au spus că e din cauza insuficienţei mele placentare, cu toate acestea Maria a primit la naştere nota 10 (scorul Apgar)”, așa își începe povestea mama copilei, Roxana Calenic, din Tulcea. Din screening-ul neonatal (analize solicitate de familie în Germania) a reieşit că Maria este un copil perfect sănătos, la fel şi analizele făcute pe sângele recoltat din cordonul ombilical, spre bucuria familiei. Încă din maternitate, fetiţa a respins orice alt tip de lapte (formulă) cu excepţia celui matern. Până la 4 luni a avut un grafic de creştere normal.

ÎNCEP PROBLEMELE De la 4 luni, însă, au început problemele. ”Maria răcea tot mai des şi tot mai rău, se prindea de trupul ei firav din cauza sistemului imunitar tot mai scăzut. Începând cu luna a 6-a a încetat să mai ia în greutate. În luna iulie a acestui an, în urma unor analize de rutină, am plecat de urgenţă la Constanţa, la Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU), cu suspiciunea de leucemie. În urma investigaţiilor s-a infirmat boala, însă asupra noastră planau alte trei suspiciuni: boala celiacă, sindrom de malabsorbţie şi sindrom Shwachman Diamond”, spune mama pentru ”Telegraf”, dar și într-o scrisoare postată pe rețeaua de socializare Facebook.

PRIMA MINUNE! Pentru a afla ce are copilul, familia sa petrece tot mai mult timp în spital. ”S-au recoltat analize ce au fost trimise la un laborator din Germania, rezultatul lor a infirmat suspiciunea de SD (Sindrom Shwachman Diamond), însă a conturat-o pe cea de SCID (sindrom de imunodeficienţă severă combinată). La sfatul doctorului de la Constanța, am venit de urgenţă cu fetiţa în Timişoara, la Spitalul de Copii „Louis Ţurcanu“. Aici, din păcate, suspiciunea de SCID a fost confirmată, ba mai mult, mi s-a explicat că e o adevărată minune faptul că fetiţa mea mai este încă în viaţă”, spune mama. Majoritatea copiilor ce au SCID mor în primul an din cauza diagnosticării târzii. ”Medicii cred că laptele matern de care este dependentă şi acum i-a întărit organismul şi a ajutat-o să lupte cu boala”, a spus femeia.

TRANSPLANT MEDULAR DE URGENȚĂ ”Următorul nostru pas este să ne pregătim pentru un transplant medular de urgenţă, singura soluţie pentru ca Maria mea să trăiască. Numai că această intervenţie de mare complexitate ar avea şanse de reuşită la o clinică din străinătate, unde este nevoie de foarte mulţi bani, costul intervenţiei este de aproximativ 200.000 de euro, o sumă foarte mare pentru noi. Dar viaţa Mariei nu are preţ! Trebuie să trăiască!”, spune mama. Familia a vândut tot ce putea vinde, în speranța că până la urmă va reuși să strângă suma necesară. ”Am vândut ce aveam. Trebuie să facem absolut tot ce este omenește să ne salvăm copilul, mai ales că se poate. Vă rugăm din suflet pe toți cei care puteți să ne ajutați”, a adăgat femeia.

Pentru cine dorește să o ajute pe Maria, familia pune la dispoziție mai multe conturi.

”Vă mulţumesc anticipat şi Doamne-ajută!”.