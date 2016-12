S-a salvat în ciuda loviturilor de ciocan primite în cap

Tânărul de 31 de ani care a încercat, în primăvara acestui an, să-și ucidă soacra, cu mai multe lovituri de ciocan, a fost audiat, ieri, de judecătorii Tribunalului Constanța. Julian Marechal, cetățean elvețian de origine română, se află în arest preventiv pentru tentativă de omor calificat, acuzație pe care a negat-o cu vehemență în fața instanței. „Nu am lovit-o niciodată pe soacra mea în cap cu ciocanul, am avut doar un conflict spontan în care ne-am îmbrâncit și ne-am bătut cu pumnii și cu palmele”, a declarat Julian Marechal. Potrivit afirmațiilor acestuia, totul a început în ziua în care soția sa, Alina, l-a anunțat că nu se mai întoarce acasă, în Elveția, din Germania, unde urma niște cursuri. Aceasta i-a spus că vrea să divorțeze. „Nu am fost de acord și am făcut un plan ca să o aduc înapoi. M-am gândit să le produc un prejudiciu material socrilor mei, ca să nu mai aibă bani să o întrețină pe soția mea în Germania. Pe 23 martie am venit în România și m-am cazat la un hotel. Apoi am cumpărat un arzător, benzină și un ciocan, pe care le-am pus într-un rucsac. Aveam de gând să le incendiez mașina, după ce spărgeam geamul cu ciocanul. Pentru că nu am văzut autoturismul în parcarea blocului (n.r. - situat în zona Anda, din municipiul Constanța), am decis să vorbesc cu socrii mei și să le cer să mă ajute să-mi aduc înapoi soția. Era 27 martie. Am lăsat rucsacul în scara imobilului și am sunat la ușa apartamentului lor. Mi-a deschis soacra și am intrat în casă. Am avut o discuție cu ea, nu-mi aduc aminte ce am vorbit, știu doar că totul a degenerat într-o încăierare. Ne-am bătut, mai întâi în sufragerie, apoi în bucătărie, am căzut peste mobila din casă și ea s-a lovit la cap. Nu știu cum, am ieșit din locuință și am fost imobilizat de câteva persoane până când a venit Poliția. De aici nu mai știu ce s-a întâmplat!”, a declarat Julian Marechal. El a susținut că nu a folosit ciocanul în timpul incidentului pentru că, „dacă aș fi dat cu acesta, urmările ar fi fost mai grave”.

DETALII ȘOCANTE Un amănunt pe care inculpatul a evitat să-l pomenească în fața instanței, dar care a fost dezvăluit de avocatul părții vătămate este faptul că individul s-a înregistrat la hotel cu un nume fals. Ceea ce, spun procurorii, dar și soacra lui, Violeta Gimpirea, demonstrează că Marechal a premeditat crima. „Voia să mă omoare, apoi să incendieze locuința și să șteargă orice urmă”, a spus femeia în fața instanței. Ea a povestit, cu lux de amănunte, clipele de groază prin care a trecut... „La un moment dat, am vrut să mă aplec să pun ceva pe măsuță și atunci am simțit o durere în zona cervicală, ca un șoc electric. Am încremenit. Nu știam ce mi se întâmplă. Senzația s-a repetat imediat... Am crezut că sunt electrocutată... A treia lovitură a venit imediat! Mi se părea că este cutremur și că mă lovește lustra. Am mai primit două lovituri... Mă uitam după ginerele meu să-i spun că mi se întâmplă ceva. Am căzut între un fotoliu și un scaun și am întors capul. L-am zărit pe ginerele meu cu un ciocan în mână. Tocmai se apleca spre mine. Am parat lovitura cu mâna. Atunci s-a așezat în genunchi și mi-a dat cu ciocanul de mai multe ori în cap și peste umeri. Țipam și-l rugam să se oprească. Mi-a tras un pumn în față, apoi mi-a astupat nasul și gura cu palma. Nu mai puteam respira. Am crezut că voi muri. Îl imploram din priviri să mă lase, dar el rânjea, era transfigurat. L-am mușcat de mână și am reușit să mă eliberez. Am strigat disperată după ajutor și m-am târât până la intrare, unde am reușit să deschid ușa”, a povestit, îngrozită, Violeta Gimpirea. Intervenția salvatoare a vecinilor, care au auzit țipetele și au reușit să pătrundă în apartament, a pus capăt coșmarului. Julian Marechal a fost imobilizat de locatari, iar victima a ajuns la spital. „Sunt astăzi în viață pentru că m-am încăpățânat să mă salvez și m-am apărat de lovituri”, a mai spus femeia. Ea a suferit multiple traumatisme, printre care și patru fracturi cervicale, ce i-au lăsat sechele pe viață...