Să se ieftinească creditele! Dobânda-cheie, redusă la 5%

MESAJ POZITIV Dobânzile la unele credite acordate de bănci vor scădea în următoarele două luni, a declarat ieri guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, după ce a decis să reducă dobânda-cheie de la 5,25 la 5%. „Am dat semnalul pentru ieftinirea împrumuturilor. Este însă şi o chestiune de încredere - bancherii trebuie să vadă că tendinţa de relaxare monetară este una de durată, nu ceva accidental. Pe de altă parte, dobânzile din piaţa monetară sunt sub 5,25%, de mai multe luni”, a spus Isărescu, precizând că şi comunicatul detaliat de după şedinţa BNR „transmite un mesaj pozitiv sistemului bancar, mediului de afaceri şi publicului din România”. El a ţinut totuşi să sublinieze că banca centrală nu poate impune instituţiilor de credit să reducă dobânzile, pentru că „fiecare are autonomie”: „Totodată, nu este bine să impui un trend dacă el nu este validat de către piaţă. Cred totuşi că băncile au început deja să-şi facă socotelile şi că fiecare va adopta o strategie. În vara asta, în ciuda concediului, se va vedea destul de concret o scădere a dobânzilor. Din datele pe care le am eu, la câteva bănci se dau deja credite în lei cu dobândă sub 10%. Eu cred că este în interesul lor să aibă în bilanţuri dobânzi mai mici, dar care sunt încasabile, decât să ţină dobânzi mai mari, pe care le încasează cu greutate sau chiar deloc”.

BĂNCILE, LOVITE CU BUMERANGUL Consiliul de Administraţie al BNR a decis ieri să reducă dobânda-cheie cu 0,25 puncte procentuale, de la 5,25 la 5%. Este prima scădere a indicatorului din martie 2012 încoace. Recent, Mugur Isărescu spunea că „BNR intenţionează să înceapă un ciclu de reducere a dobânzii de referinţă” şi că speră ca ciclul să nu fie întrerupt de ştirile negative din economie. Guvernatorul mai spunea că „scăderea inflaţiei are loc mai repede decât s-a anticipat la începutul anului, cu minime istorice în februarie şi martie”, fapt care va devansa programul de reduceri de dobândă, programat iniţial pentru finele anului. Guvernatorul le-a recomandat bancherilor să fie „negustori mai buni”, care să nu cadă în capcana „dobânzi mari la credite şi dobânzi mici la depozite”: „Aparent, e o strategie care îţi asigură profitabilitate şi îţi acoperă cheltuielile. Atenţie, însă! Este un bumerang!”. Tot ieri, BNR a decis să menţină ratele rezervelor minime obligatorii (RMO) constituite de bănci pentru pasivele în valută (20%) şi lei (15%).