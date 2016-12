S-a semnat contractul! Cine prescrie/monitorizează tratamentul fără interferon?

Încă un pas decisiv pentru demararea programului mult-așteptat în țara noastră, respectiv tratarea bolnavilor de hepatită C cu interferon free. Oficiali ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) au semnat contractul cost-volum-rezultat pentru tratamentul fără interferon (interferon free) al hepatitei C, în baza căruia vor beneficia de tratament pacienții cu stadiul de fibroză F4 (stadiul 4). Comisiile consultative de specialitate ale Ministerului Sănătății urmează să elaboreze criteriile de includere în tratamentul fără interferon. Potrivit unui comunicat de marți al CNAS, prescrierea tratamentului și monitorizarea pacientului se vor face de medici de specialitate din următoarele 9 centre: București, Cluj, Craiova, Iași, Sibiu, Târgu Mureș, Timișoara, Oradea, dar și Constanța. ”În termen de maximum 10 zile lucrătoare, semnatarul contractului va comunica CNAS lista laboratoarelor care vor efectua gratuit investigațiile necesare a fi depuse la dosarul de aprobare a tratamentului fără interferon. CNAS va posta pe site lista acestor laboratoare. Dosarul întocmit în vederea aprobării va fi depus la casa de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală medicul de specialitate (prescriptor/curant)”, se precizează în comunicat. Dosarul pacientului va conține în mod obligatoriu o serie de documente care se regăsesc pe site-ul www.cnas.ro, la secțiunea „informații pentru asigurați - medicamente - tratament fără interferon“. Tot pe site-ul CNAS pot fi găsite o serie de alte informații utile pacienților. Potrivit CNAS, în prima etapă ar putea fi 5.000 de pacienţi care ar putea primi noul tratament pentru hepatita C, stadiul 4.