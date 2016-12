S-a sinucis ca să scape de Satana

Câţiva localnici din comuna constănţeană Adamclisi care se îndreptau, ieri dimineaţă, spre serviciu, au descoperit un bărbat spânzurat de gardul cimitirului din localitate. „Au trecut mulţi oameni prin zonă însă, aşa cum atârna el acolo, părea că stă sprijinit de gard. Mie mi s-a părut puţin suspect, aşa că m-am apropiat de el. Când l-am atins, mi-am dat seama că e mort“, a declarat Ion Ciufu. Speriat, bărbatul a anunţat imediat Poliţia. În urma cercetărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că bărbatul este Tudorel Primejdie, în vârstă de 38 de ani, din Adamclisi. Mama bărbatului, Vasilica Primejdie, le-a declarat oamenilor legii că, în noaptea de luni spre marţi, la scurt timp după miezul nopţii, în urma unei crize de nervi, Tudorel şi-a aruncat toate hainele în mijlocul camerei, le-a făcut morman şi le-a incendiat, după care a plecat să dea foc buteliei, ca să arunce întreaga casă în aer. Tatăl bărbatului, Costel Primejdie, a reuşit să îl oprească la timp. Supărat că nu a fost lăsat să îşi ducă până la capăt planul, Tudorel a fugit de acasă. De dimineaţă, membrii familiei au fost anunţaţi de poliţişti că fiul lor a fost găsit spânzurat, cu capul băgat între două ţepuşe ale gardului de la cimitir. Vecinii spun că după ce a fost părăsit de soţie, Tudorel parcă înnebunise. Oamenii îşi amintesc că bărbatul le spunea mereu că este posedat de diavol şi că se va sinucide pentru a scăpa de Satana. Localnicii susţin că în încercarea de a scăpa de Necurat, Tudorel mergea aproape zilnic la biserică şi la mănăstirile din apropierea comunei Adamclisi. Poliţiştii au găsit în camera în care locuia tânărul, într-un caiet, un bilet de adio adresat fostei soţii, Luminiţa. Cu un scris greu de descifrat, Tudorel Primejdie a scris: „Pentru Luminiţa! Îţi mulţumesc că m-ai acceptat aşa cum am fost. Pa!… Nu am mai putut să mai stau că am înnebunit… Nu mă mai găsiţi niciodată chiar dacă chemaţi poliţia”. Biletul ţine loc şi de testament el lăsându-i soţiei televizorul, Digimobilul, verigheta şi lanţul din aur.