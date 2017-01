S-a sinucis de frica vecinului

Ameninţările vecinului că îi va omorî familia după ce va ieşi din închisoare au determinat-o pe o femeie din localitatea constănţeană Târguşor să îşi pună capăt zilelor. Tragedia s-a petrecut marţi după-amiază, în jurul orei 18.00. Eniko Gruia, de 34 de ani, a fost găsită de două dintre fiicele sale atârnând într-o funie agăţată de grinda unei magazii din curtea casei. Femeia era speriată de faptul că vecinul său, Ciprian Vîjîială, de 35 de ani, care a ajuns după gratii în urma unui denunţ formulat de ea, i-a promis că o va omorî atât pe ea, cât şi pe membrii familiei sale. Ieri începea procesul în care Ciprian Vîjîială este acuzat de şantaj şi violare de domiciliu, iar rudele spun că lui Eniko Gruia îi era frică să se prezinte în sala de judecată şi să dea ochii cu el. Acesta o şantaja cu poze indecente pe care le-ar fi avut cu ea, în urma unei aventuri mai vechi. „Mi-a spus că se duce să îşi caute pantofii cu care se va încălţa la proces. Fata cea mică, de opt ani, nu ştia unde e şi a început să plângă şi să o caute, împreună cu cealaltă, de zece ani. Ele au găsit-o în magazie şi m-au strigat. Când am văzut-o, am înnebunit! I-am dat funia jos imediat, însă a fost prea târziu. Fetele au rămas şocate”, a declarat Cornelia Gruia, soacra lui Eniko. Rudele spun că, imediat după ce a fost arestat, Vîjîială a ameninţat-o pe Eniko Gruia şi i-a spus că nu va sta mult după gratii, iar când va ieşi, îi va omorî întreaga familie. „I-a spus că o să îi omoare fetele şi o să i le arunce ca pe ciori în faţa ei, iar apoi o să-i omoare soţul, iar apoi pe ea. Era disperată! Decât să îşi vadă fetele moarte, a preferat să se omoare ea”, a declarat Iana Ciurcu, mama lui Eniko.

„TREBUIE SĂ PLĂTEASCĂ” Odată cu apropierea primului termen al procesului, familia spune că Eniko devenise din ce în ce mai disperată. „Îi era frică şi de el, şi de proces. De aproape trei săptămâni intrase în depresie. Nu mai vroia să mănânce şi nu se simţea bine deloc. Mă tot rugam de ea, măcar să ciugulească câte ceva, dar îmi zicea că nu îi este foame”, a declarat Constantin Gruia, soţul lui Eniko. Mai mult, familia lui Eniko îl consideră vinovat pe Ciprian Vîjîială de tragedie. „A distrus o familie! A lăsat trei copii fără mamă şi un tată care trebuie să îi crească. Vreau să se ia măsuri împotriva lui! Trebuie să plătească pentru moartea surorii mele. Din cauza lui şi a ameninţărilor lui, ea a intrat în depresie şi şi-a pus capăt zilelor. Dacă nu era el, ea ar fi trăit acum şi era lângă noi”, a spus, înverşunat, Gheorghe Stan, fratele lui Eniko.

ŞANTAJ Eniko Gruia trăia de câteva luni un adevărat coşmar. Ea a fost ameninţată şi şantajată de vecinul ei, Ciprian Vîjîială, încă din primăvara acestui an. A mers la Poliţie, însă, în lipsă de probe, nu s-a luat nicio măsură. În vară, văzând că nimeni nu îi face nimic, Vîjîială a continuat să o şantajeze cu poze indecente pe care susţinea că le are cu ea, în urma unei relaţii amoroase dintre ei. Femeia i-ar fi dat 700 de lei, însă acestuia nu i-au fost de ajuns. La jumătatea lunii august, Vîjîială a intrat peste femeie în casă, înarmat cu o secure, şi, sub privirile copiilor şi ale soţului ei, a tăiat-o pe faţă şi pe o mână. Câteva zile mai târziu, oamenii legii i-au întins agresorului o capcană şi au organizat un flagrant. Ciprian Vîjîială a fost prins de luptătorii Serviciului de Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa în timp ce primea 200 de lei de la Eniko pentru a-i lăsa familia în pace. Acesta a fost arestat şi trimis în judecată.